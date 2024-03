Microsoft spendiert Excel im Web endlich direkten CSV-Datei-Export

Microsoft fügt seinen Webanwendungen neue Funktionen hinzu, die bisher nur in den Desktop-Versionen verfügbar waren. Nun wurde angekündigt, dass Excel im Web künftig direkt Tabellen im beliebten CSV-Dateiformat exportieren kann.

Excel im Web

Im Blog heißt es dazu:

Speichern Sie strukturierte Daten in einem einfachen, für Menschen lesbaren Format, das leicht gesichert und abgerufen werden kann.

Übertragen von Daten zwischen einer Tabellenkalkulationsanwendung und einem Datenbankmanagementsystem.

Austausch einfacher strukturierter Daten zwischen verschiedenen Anwendungen, die möglicherweise nicht direkt kompatibel sind, wie z. B. ein CRM.

Zusammenfassung Excel im Web ermöglicht nun CSV-Export

Bisher lag der Fokus auf Online-Kollaboration

CSV-Format wird von vielen Programmen genutzt

Option unter Menüpunkt Datei -> Exportieren

Funktion für alle Excel-Webnutzer verfügbar

Einfache Datensicherung und -austausch möglich

Datenübertragung zwischen verschiedenen Anwendungen

Das diese Option bisher nicht verfügbar ist, war für viele Nutzer unverständlich - Microsoft sah es aber bisher als verzichtbare Option an, das Microsoft 365 und Excel im Web vorrangig Funktionen für Online-Zusammenarbeit und Sharing-Optionen anbietet (via Dr. Windows ).Das CSV-Format ist dabei so interessant, da es von einer Reihe von Tabellenkalkulationsprogrammen verwendet und unterstützt wird, also nicht nur von Excel selbst. CSV steht dabei für Comma-separated values - dahinter steckt ein Textdateiformat, bei dem die Informationen in der Datei durch Kommas getrennt werden.In einem Beitrag auf dem Microsoft 365 Insider-Blog erklärt das Entwicklerteam jetzt, dass Excel-Webbenutzer eine neue Kalkulationstabelle starten oder eine bestehende öffnen und dann auf das Menü Datei klicken können.Dort wird die Option Exportieren verfügbar sein. Wer auf "Dieses Blatt als CSV (.csv) herunterladen" klickt, startet den Exportvorgang. Diese neue Funktion wird für alle Excel-Webbenutzer verfügbar sein. Laut Microsoft gibt es für die Funktion verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.