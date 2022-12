Excel: Microsoft erleichtert den Alltag mit smarten Formel-Features

Microsoft macht die Arbeit mit Formeln in seiner Tabellenkalkulation Excel ein Stück weit einfacher. Die Autovervollständigung wird hier mit mächtigeren Werkzeugen verknüpft, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Die neue "Formula by Example"-Funktion in Excel

Für den Alltag

Die Neuerung wird es erst einmal nur in der Web-Version der Office-Anwendung geben - also im Excel von Microsoft 365. Spannend dürfte dabei vor allem die Funktion "Formula by Example" sein. Hinter dieser verfolgt ein KI-Algorithmus die Arbeit des Nutzers und versucht in dessen Formel-Eingaben Muster zu erkennen. Auf Basis dessen werden dem User dann Vorschläge unterbreitet, welche Formeln auch in die kommenden Felder einer Tabelle passen würden, wie im folgenden Demo-Video zu sehen ist:Darüber hinaus erweitert Microsoft die automatischen Formelvorschläge. Wenn der Nutzer in einer leeren Zelle ein Gleichheitszeichen eingibt, versucht Excel auf intelligente Weise vorzuschlagen, welche Art von Formel angesichts der Daten um die Zelle herum verwendet werden könnte. Wenn man beispielsweise eine Reihe von vierteljährlichen Umsatzzahlen vorliegen hat und am Ende eine Spalte mit der Überschrift "Summe" zu finden ist, schlägt Excel direkt vor, die vorhergehenden Werte zu addieren.Das funktioniert auch mit einigen anderen Varianten wie Durchschnitts-, Zähl-, Mindest- und Höchstformeln. Dieses Feature ist keine bahnbrechende Erfindung, so wird in Google Sheets bereits seit einiger Zeit eine ähnliche Funktion angeboten. Allerdings dürfte das Feature für viele Nutzer im Alltag durchaus eine Erleichterung darstellen.Darüber hinaus bietet Microsoft auch noch einige andere Neuerungen in Excel an, die aber jeweils eher kleinere Nutzergruppen ansprechen dürften oder in besonderen Fällen zum Einsatz kommen. So lassen sich Inhalte wie Bilder mit Alt-Texten besser in Tabellen integrieren und über Link-Vorschläge auch defekte Links zu anderen Arbeitsmappen reparieren.