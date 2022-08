Excel-Weltmeisterschaft: Sportsender überträgt Excel All-Star Battle

Der Sportsender ESPN hat mit der Übertragung eines besonderen E-Sports-Turniers überrascht: Es geht dabei um das Microsoft Excel All-Star Battle, die Weltmeisterschaften für Tabellenkalkulation. E-Sport ist nicht nur etwas für Shooter und Echtzeitstrategiespiele.

Festival der verrückten Sportarten

Und nein, das ist kein Witz, die Sportler, Veranstalter und der Sender ESPN meinen das ganz ernst und machten daraus ein wirklich spannendes Event.Das Microsoft Excel All-Star Battle ist ein etablierter E-Sport-Wettbewerb, der jetzt richtig viel Medienaufmerksamkeit bekommt, da ESPN einen Wettbewerb vom Mai dieses Jahres gezeigt hat. In drei Runden wurden den Teilnehmern extrem komplizierte Aufgaben gestellt, die sie in ihren Tabellenkalkulationen innerhalb von 30 Minuten lösen mussten. Wie TechRadar berichtet, hat Excel E-Sports seit dem vergangenen Wochenende durch diese Übertragung eine Menge neuer Fans gewonnen.Die Veranstaltung wurde vom Financial Modeling World Cup (FMWC) organisiert, "einem führenden Finanzmodellierungs-Wettbewerb für alle, die sich für Finanzen interessieren", und wurde im Rahmen von ESPNs "The Ocho" Anfang August ausgestrahlt. The Ocho ist ein 24-stündiges Festival der verrückten Sportarten, zu dem unter anderem Corgi-Rennen, Axtwerfen und Steinspringen gehören.Das Excel All-Star Battle bereitet sich dabei jetzt auf das nächste große Event vor. Im November wird das große Finale stattfinden, die Vorrunden starten demnächst. Die einhellige Meinung aller Zuschauer war: Excel-E-Sports macht großen Spaß beim Zuschauen. Man kann mitfiebern und sich wundern, was man alles mit Excel machen kann und wie schnell die Profis dieses umfangreiche Tool bedienen. Passend dazu gab es auch eine Moderation. Kommentiert wurde das Ganze von Bill Jelen, alias Mr. Excel, der Autor von über 40 Excel-Büchern ist, und von Oz Du Soleil, der eine Reihe von Excel-Büchern mitverfasst hat und den YouTube-Kanal Excel On Fire betreibt.Die nächsten Wettbewerbe starten mit den FMWC Open im Oktober. Dann werden die besten 128 Teilnehmer ausgewählt, die sich bis zum Finale am 12. November hocharbeiten müssen. Letztes Jahr gab es übrigens 10.000 Dollar Preisgeld für den besten Excel-Athleten.