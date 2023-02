OfficeGPT: Microsoft will bald KI-Integration in Word, Excel & Co zeigen

Nachdem Microsoft in dieser Woche eine Vorschauversion seiner Suchmaschine Bing mit integrierter KI-Unterstützung vorgestellt hat, will man schon bald mit der Präsentation von Neuerungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz in Office-Tools wie Word, Outlook & Co nachlegen.

Präsentation von Office mit KI im März angepeilt

Zusammenfassung Microsoft stellt bald Neuerungen im Bereich KI für Office-Tools vor

OpenAI-Technologien und Microsoft Prometheus sollen integriert werden

Präsentation der KI-Pläne in den nächsten Wochen geplant

Integration von GPT-Modellen in Outlook getestet

Vorschläge für E-Mail-Antworten, Schreibstil & mehr

KI-Sidebar in Office Web-Apps verfügbar

Microsoft will Marktführerschaft bei Produktivitätsanwendungen sichern

Wie das US-Magazin The Verge unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Microsoft berichtet , bereitet man sich derzeit darauf vor, Details zur geplanten Integration der von dem Startup-Unternehmen OpenAI entwickelten KI-Technologien in Word, PowerPoint und Outlook vorzustellen. Anscheinend soll jetzt alles sehr schnell gehen.Den Quellen zufolge will Microsoft seine KI-Pläne für die Office-Anwendungen, bei denen die Sprach-KI von OpenAI und das hauseigene KI-Modell Microsoft Prometheus zum Einsatz kommen werden, schon in den nächsten Wochen präsentieren. Derzeit werde eine Veranstaltung im März angestrebt, womit erneut deutlich wird, wie schnell die Redmonder ihre Produkte durch die Investitionen in OpenAI "neu erfinden" wollen, heißt es.Schon vor einigen Wochen gab es Berichte , wonach Microsoft die Integration von GPT-Modellen in Outlook getestet hat, um auf diese Weise die Suchergebnisse beim Durchforsten von E-Mails und Terminen zu verbessern. ChatGPT-ähnliche Technik könnte außerdem Vorschläge für E-Mail-Antworten liefern und in Word Vorschläge für einen besseren Schreibstil liefern, hieß es damals.Schon jetzt lässt sich das Prometheus-Modell in den Office Web-Apps für Word, Excel und Co verwenden, indem man die über Bing laufende KI-Seitenleiste im Edge-Browser von Microsoft nutzt. In dieser KI-Sidebar gibt es auch einen Tab für das Erstellen von Texten und anderen Inhalten, wobei es sich um Funktionen handelt, die in ähnlicher Form auch in den regulären Office-Anwendungen zum Einsatz kommen könnten. Auf diese Weise könnten zum Beispiel auch Tabellen oder Diagramme generiert werden.Microsoft soll die Vorstellung der neuen KI-Features von Bing jüngst um Wochen vorgezogen haben, um Google unter Druck zu setzen. Ähnliches will man auch mit der Integration in Office erreichen, wobei es vor allem darum geht, sich die Marktführerschaft bei Produktivitätsanwendungen dauerhaft zu sichern. So fürchtet Microsoft angeblich, dass Google und andere Anbieter mit eigenen KI-Produkten dafür sorgen könnten, dass Office nicht mehr so attraktiv ist und weniger häufig verkauft wird.