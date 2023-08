Musk kündigt an: Kampf mit Zuckerberg wird live auf X gestreamt

Der Irrsinn kennt kein Ende: Die Tech-Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg heizen sich seit Wochen an und forderten sich gegenseitig zu einem Mixed-Martial-Arts-Käfigkampf in Las Vegas heraus. Jetzt hat Musk weitere Pläne bestätigt.

Ihr könnt live dabei sein

Zusammenfassung Elon Musk & Mark Zuckerberg fordern sich zu MMA-Käfigkampf in Vegas heraus

Kämpfe sollen live auf X gestreamt & Erlöse für Veteranen gespendet werden

Termin & Ort noch nicht bekannt, aber Musk bereitet sich vor

Streithähne schienen keine Lust mehr zu haben, aber Musk stichelt wieder

Zuckerberg als Jiu-Jitsu-Kämpfer bekannt, hatte Octagon im Garten

Musk: "Es ist eine zivilisierte Form des Krieges. Männer lieben den Krieg".

Musk hat bei X (ehemals Twitter) eine neue Ankündigung veröffentlicht, laut der der Kampf zwischen Zuckerberg und ihm live auf X gestreamt wird - alle Erlöse daraus will Musk zudem für Veteranen spenden.Das klingt schon nach recht konkreten Plänen. Weitere Details nannte Musk allerdings weiterhin nicht, also weder einen Termin noch einen konkreten Austragungsort.Musk hatte zwar schon den Wunsch geäußert, sich mit Zuckerberg im "Vegas Octagon" zu messen. Dort werden die MMA-Meisterschaftskämpfe ausgetragen. Ob man dort auch die beiden Amateure hereinlassen wird, ist unklar.Laut der Nachrichtenagentur Reuters spitzt sich der verbale Schlagabtausch aktuell wieder zu. Dabei hatte man erst vor Kurzem den Eindruck gewonnen, dass die beiden Streithähne selbst keine Lust mehr auf diesen Running-Gag haben. Nun gibt es aber wieder Sticheleien vonseiten Musk. Er schrieb bei X, dass er aktuell gut im Training sei.Er stemmt laut eigener Angabe "den ganzen Tag Gewichte, um sich auf den Kampf vorzubereiten" und fügte hinzu, dass er keine Zeit habe, um zu trainieren, also bringe er die Gewichte mit zur Arbeit.Als ein Nutzer auf X Musk nach dem Sinn des Kampfes fragte, antwortete Musk: "Es ist eine zivilisierte Form des Krieges. Männer lieben den Krieg". Mark Zuckerberg hingegen soll seine Frau verärgert damit haben, indem er sich einen Octagon-Käfig in den Vorgarten hat liefern lassen. Zuckerberg ist dabei als versierter Jiu-Jitsu-Kämpfer bekannt und erklärte daher bereits, dass er keine Angst vor einer körperlichen Auseinandersetzung mit Elon Musk habe