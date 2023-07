Mark Zuckerberg: X-Konkurrent Threads hat Potenzial zu 1 Mrd. Nutzern

Die Social-Media-Welt erlebt derzeit turbulente Zeiten, denn Elon Musk sorgt auf Twitter bzw. der Umbenennung auf X für Chaos. Gleichzeitig hat Meta einen Konkurrenten namens Threads veröffentlicht. Dessen Zukunft sieht Mark Zuckerberg überaus optimistisch.

Threads: Start hui, danach pfui

Nutzer-Milliarde als Ziel

Threads ist Anfang Juli freigeschaltet worden und die erlebte in seinen ersten Stunden und Tagen einen massiven bzw. rekordverdächtigen Zustrom an Nutzern. Dieser hat sich allerdings recht schnell wieder gelegt, da sich viele Anwender das neue Netzwerk zwar angesehen haben, aber nicht wiederkamen - entsprechend schnell sank die Anzahl der täglich aktiven Nutzer (Daily Active User; DAU).Das war allerdings durchaus zu erwarten, denn auf eine anfängliche Phase der Neugier folgt bei neuen Netzwerken stets ein gewisser Rückgang. Meta-CEO Mark Zuckerberg ist aber dennoch überzeugt, dass Threads nachhaltigen Erfolg haben wird. Denn bei einer Telefonkonferenz mit Anlegern sagte Zuckerberg, dass er auf lange Sicht sehr optimistisch sei.Laut Zuckerberg soll Threads den Konkurrenten Twitter bzw. X irgendwann einmal weit hinter sich lassen. Das mittlerweile Elon Musk gehörende Netzwerk hat dieser Tage etwa 350 Millionen monatlich aktiver Nutzer (MAU). Laut Zuckerberg sei es eine "seltsame Anomalie in der Tech-Branche, dass es noch keine App für textbasierte Konversationen gab, die eine Milliarde Menschen erreicht hat" (via The Verge ).Threads konnte zwar die Marke von 100 Millionen Nutzern so schnell erreichen wie kein anderes Consumer-Produkt, von einer Milliarde ist man aber weit entfernt. Laut dem Meta-Chef seien derzeit aber immer noch "mehrere zehn Millionen" Nutzer auf Threads aktiv. Dazu kommt, dass europäische Anwender weitgehend ausgesperrt werden.Laut Zuckerberg ist man derzeit aber ohnehin erst am Anfang und konzentriere sich darauf, fehlende Features nachzureichen: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir genug Benzin auf die Sache gießen können, um sie wachsen zu lassen."