Musk vs. Zuckerberg: Tech-Milliardäre verabreden sich zur Prügelei

Die beiden Tech-Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg führen derzeit einen verbalen, noch humorvollen Schlagabtausch. Der Kampf um die Social-Media-Vorherrschaft zwischen Twitter und Meta könnte laut Musk gerne in einem Käfig ausgetragen werden, mit Walross-Moves.

Zuckerberg will dem Kampf nicht aus dem Weg gehen

Viele Sticheleien von beiden Seiten

Zusammenfassung Musk & Zuckerberg führen Schlagabtausch: Käfigkampf steht im Raum.

Zuck reagiert auf Musks Aufruf & fordert Ort für Kampf.

Musk schlägt UFC Apex-Arena in Las Vegas vor.

Musk will Gegner mit "Walross"-Move überwältigen.

Fans & Kritiker warten auf nächste Reaktionen der beiden.

Zuckerberg kritisiert Twitter & fordert "vernünftige Führung".

Musk reagiert unter anderem mit "Zuck my 👅".

"Ich bin bereit für einen Käfigkampf, wenn er es ist, lol", erwiderte Musk auf Twitter zu den Gerüchten rund um Metas Twitter-Konkurrenten Threads (Project 92) und dem Hinweis, dass Mark Zuckerberg doch ein scheinbar fähiger Jiu-Jitsu-Kämpfer sei. Der Kommentar des Oberhaupts von Tesla, SpaceX und Twitter rief Zuckerberg nur kurze Zeit später auf den Schirm. Via Instagram konterte der Meta-Chef und verlangte nach einem passenden Ort - "Send Me Location", den Musk prompt mit dem Octagon der UFC Apex-Arena in Las Vegas vorschlug. Gleichzeitig verriet der 51-Jährige seine wohl markanteste Angriffsmethode: "Ich habe diesen tollen Zug, den ich das Walross nenne, bei dem ich einfach auf meinem Gegner liege und nichts tue."Nun liegt der Ball offiziell bei Zuckerberg, während sich ein Großteil der Nutzer auf Twitter kaum etwas besseres vorstellen könnte als einen echten Kampf zwischen den beiden Milliardären. Andere wiederum wünschen sich die Zeiten zurück, in denen das viele Geld der Führungspersönlichkeiten hauptsächlich in die Vorherrschaft um den Weltraum floss."Die Geschichte spricht für sich", gab Meta-Sprecherin Iska Saric gegenüber The Verge zu verstehen. Mittlerweile gehört die Fehde zwischen Musk und Zuckerberg zu den Paradebeispielen einer noch virtuellen Prügelei, die mit diversen Seitenhieben von beiden Kämpfern verbunden ist.Zuckerberg hat in der Vergangenheit mit der Vorstellung von einer "vernünftig geführten" Version von Twitter gegen Musk ausgeholt. Kritik erfolgte auch an der Reichweite des Text-basierten sozialen Netzwerks: "Ich habe immer gedacht, dass Twitter von einer Milliarde Menschen genutzt werden sollte" (Anm. d. Red.: bei richtiger Führung), so Zuckerberg in einem Podcast mit Lex Fridman.Musk hingegen zeigt sich im Schlagabtausch weniger subtil. Neben dem Aufruf zum wahrscheinlich durchaus unterhaltsamen Käfigkampf samt Walross-Einlage reagiert er mit Kommentaren wie: "Zuck my 👅". Nun heißt es, die nächsten Reaktionen der beiden abzuwarten.