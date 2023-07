Prügelei mit Musk? - Zuckerberg posiert mit Kampfsport-Champions

So mancher dürfte das Geplänkel zwischen den Milliardären Elon Musk und Mark Zuckerberg, das quasi in einer Verabredung zur Prügelei endete, reichlich kindisch vorkommen. Zuckerberg nimmt die Sache allerdings scheinbar ernst und stichelt weiter.

Zuckerberg ist Favorit

Zusammenfassung Musk und Zuckerberg: Geplänkel endet in Verabredung zur Prügelei

Zuckerberg trainiert Kampfsport Jiu-Jitsu und nimmt Sache ernst

Zuckerberg trainiert mit MMA-Champions Adesanya und Volkanovski

Zielsetzung Jiu-Jitsu: Angreifer kampfunfähig machen

Instagram-Posting: Kampf gegen Musk wird nicht direkt thematisiert

Adesanya: Verabredung zum Kampf ernst gemeint

Event des Jahres: Kampf Musk vs. Zuckerberg

Auf Instagram tauchte jetzt ein Foto auf, auf dem der Facebook-Gründer in Kampfkleidung und verschwitzt mit Israel Adesanya und Alex Volkanovski posiert und es wirkt, als sei es bei einem gemeinsamen Training entstanden. Die beiden anderen Personen sind Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und amtierende Champions der Ultimate Fighting Championship - Adesanya im Mittel- und Volkanovski im Federgewicht.Das Bild ist dabei alles andere als reine Poserei eines Menschen, der sich mit anderen Personen schmücken will. Zuckerberg trainiert seit Jahren den Kampfsport Jiu-Jitsu und konnte auch schon erfolgreich an verschiedenen Turnieren teilnehmen. Der Facebook-Gründer kann es sich mit seinem enormen Vermögen auch leisten, sich bei seinen Übungsstunden von einem Profi-Trainer unterrichten zu lassen.Das Ziel der Jiu-Jitsu-Techniken ist es, einen Angreifer ungeachtet aller anderen Umstände möglichst schnell und effizient kampfunfähig zu machen. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, die Kraft des Gegenübers möglichst gegen diesen selbst zu lenken, sodass auch körperlich deutlich unterlegene Kämpfer mit ihrer Technik erfolgreich sein können. Entsprechend rechnen Kenner eigentlich damit, dass Musk in einem entsprechenden Aufeinandertreffen wenig Chancen hätte.In dem Instagram-Posting wird der mögliche Kampf gegen Musk zwar nicht direkt thematisiert, doch Adesanya machte zumindest indirekt eine entsprechende Andeutung. Die Angelegenheit mit Mark sei keinesfalls unecht. "Das ist eine ernste Sache", erklärte er. Entsprechend darf man zumindest von dieser Seite her damit rechnen, dass die Verabredung zum Kampf durchaus ernst gemeint ist - und wahrscheinlich zum Entertainment-Event des Jahres werden dürfte.