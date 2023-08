Zuck hat genug: "Elon Musk meint es nicht ernst, Zeit, weiterzuziehen"

Elon Musk hat seinem Konkurrenten Mark Zuckerberg im Juni das Angebot gemacht, dass er mit diesem in einem "Käfigkampf" antreten will. Der Meta-Chef hat auch sofort zugesagt, doch darauf folgte ein Hin und Her seitens des Twitter/X-Chefs. Doch nun hat "Zuck" die Nase voll.

Musk: Wirbel kein Problem, aber dafür das Schulterblatt

Elon Musk hat zuletzt einen Gesundheitscheck und ein MRT seiner Wirbelsäule als Grund angegeben, warum er die von ihm selbst vorgeschlagene Celebrity-Prügelei (vielleicht) nicht durchführen kann. Am vergangenen Freitag verriet er, dass seine Wirbel nun doch kein Problem seien, es kam allerdings sofort ein anderes Aber, nämlich eine angeblich erforderliche Operation des Schulterblatts. Auch darauf folgte jedoch umgehend die großspurige Ankündigung, denn Musk meinte, dass der Kampf vor der antiken Kulisse Roms stattfinden wird.Doch auch das dürfte nicht anderes als heiße Luft gewesen sein. Denn Mark Zuckerberg hat auf Threads erklärt, dass es an der Zeit sei "weiterzuziehen", da "ich denke, wir sind uns alle einig, dass Elon es nicht ernst meint". Zuckerberg erklärt auch ausführlich, warum er zu diesem Fazit gekommen."Ich habe ein echtes Datum angeboten. Dana White (Chef der Ultimate Fighting Championship; UFC) hat angeboten, einen echten Wettkampf für wohltätige Zwecke auszurichten", schreibt Zuckerberg. "Elon will das Datum nicht bestätigen, sagt dann, dass er operiert werden muss, und bittet nun darum, stattdessen eine Übungsrunde in meinem Garten zu absolvieren." Letzteres hat Musk zuletzt per Text-Nachrichten angeboten.Der Facebook-Gründer und Meta-Chef schließlich: "Wenn Elon es jemals mit einem echten Termin und einer offiziellen Veranstaltung ernst meint, weiß er, wie er mich erreichen kann. Ansonsten ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich werde mich darauf konzentrieren, mich mit Leuten zu messen, die den Sport ernst nehmen."