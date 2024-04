Apple: Game Boy und C64-Spiele ab sofort auf dem iPhone spielbar

Retro-Spiele-Fans dürfen sich freuen. Denn nach der Richtlinienänderung für Apples App-Store können ab sofort die ersten beiden Spiele-Emulatoren offiziell auf iPhones und iPads heruntergeladen werden.

Apple öffnet App Store

C64-Emulator

Game-Boy-Emulator

Verantwortung liegt bei Nutzern

Als Reaktion auf den Druck einiger Behörden änderte Apple Anfang April die Richtlinien für seinen App Store. Die Änderung unter Punkt 4.7 der Richtlinien erlaubt es Anwendungen nun ausdrücklich, "Software auszuführen, die nicht in die Binärdatei eingebettet ist". Das bedeutet, dass ab sofort die Veröffentlichung von "Retro-Spielkonsolen-Emulator-Apps" offiziell erlaubt ist.Keine zwei Wochen hat es gedauert und Gaming-Fans können sich freuen. Denn die ersten entsprechenden Anwendungen stehen zum Download in Apples App Store bereit.Zu den ersten Emulatoren, die es durch den Apple Review-Prozess geschafft haben und jetzt zur Verfügung stehen gehört auch der Emu64 XL. Dabei handelt es sich um einen Commodore 64-Emulator, der für das iPad entwickelt wurde, aber auch auf anderer Apple-Hardware funktioniert.Der Emu64 XL läuft auf iOS oder iPadOS in der Version 11 oder höher und auf M1-Macs mit macOS 11 und höher. Mit dem Emulator können T64- und D64-Dateien geladen werden. Dabei handelt es sich um Dateiformate, die vom Commodore 64 verwendet wurden.Auch iGBA, ein Emulator für den Gameboy Color und Gameboy Advance, ist ab sofort im App Store zu finden. Neben seiner Fähigkeit, Game-Boy-Spiele auszuführen, bietet die Anwendung auch Konfigurationsoptionen, mit denen Anwender viele zusätzliche Einstellungen vornehmen können. So können Steuerung, Bildschirm- und Soundoptionen frei angepasst werden. iGBA läuft auf iPhones und iPads mit mindestens iOS 12 oder iPadOS 12 sowie M1-Macs.Beide Programme enthalten keine Spiele. Anwender müssen sich selbst um entsprechende ROMs kümmern und diese in die Emulatoren laden. Um Spiele legal spielen zu können, müssen Nutzer die Originale besitzen oder es muss sich um Titel handeln, die sich in der Public Domain befinden beziehungsweise als Freeware vorliegen. Die Verantwortung für die konkrete Nutzung eines Emulators liegt dabei nicht bei Apple, sondern beim Anwender.Dennoch dürften sich viele über die Öffnung des App-Stores freuen. Es ist wahrscheinlich, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Emulatoren folgen werden.