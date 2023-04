Xbox Series X|S: Microsoft blockiert Emulatoren für Retro-Spiele

Zur Freude von Sony und Nintendo setzt Microsoft das Verbot von Emulatoren auf der Xbox Series X|S nun knallhart durch. Wurden Apps zum Ausführen älterer PlayStation- und Nintendo-Spiele bisher nur aus dem Store entfernt, können diese ab sofort nicht mehr gestartet werden.

Die glorreichen Tage scheinen vorbei zu sein

Zusammenfassung Microsoft verbietet auf Xbox Series X|S das Ausführen von Emulatoren für ältere PlayStation- und Nintendo-Spiele.

Xbox-Chef Phil Spencer hatte im November 2021 noch für legale Emulatoren geworben.

Emulatoren-Community lebt weiter: Apps im Einzelhandelsmodus nicht mehr ausführbar, aber im Entwicklermodus.

Kurz vor Ostern fiel der Bannhammer für die kleine, aber aktive Community an Retro-Enthusiasten, die ihre Xbox Series X|S mit Emulatoren um viele Klassiker der Konkurrenten Sony und Nintendo aufgewertet haben. Das mittlerweile mehr als zwei Jahre alte System der Redmonder galt als eine der ersten Konsolen, die das Emulieren älterer Spiele mögliche machte."Es war wie das Steam-Deck der Konsolen" gibt gamr13 zu verstehen, der für die Verbreitung des RetroArch-Emulator-Frontends (u.A. NES, SNES, PlayStation, PS2, GameCube, Wii etc.) verantwortlich ist. Bis zuletzt konnten private Reuploads im Microsoft Store die Nutzung der Emulatoren aufrechterhalten. Mittlerweile dürfen diese allerdings nicht einmal mehr ausgeführt werden, womit Microsoft einen endgültigen Riegel vorschiebt.Wurden Streitigkeiten mit Nintendo als Grund für die Umsetzung jahrelang bestehender Richtlinien gegen Emulatoren angenommen, äußerte sich ein Microsoft-Sprecher gegenüber Kotaku : "Wir entwickeln unsere Mechanismen zur Überprüfung und Durchsetzung von Inhalten, die über den Store vertrieben werden, kontinuierlich weiter, um die Übereinstimmung mit unseren Microsoft Store-Richtlinien sicherzustellen. Gemäß 10.13.10 sind Produkte, die ein Spielsystem oder eine Spielplattform emulieren, auf keiner Gerätefamilie erlaubt."Dennoch lebt die Emulatoren-Community auf der Xbox Series X|S weiter. Zwar können die Apps im sogenannten "Retail-Modus" (Einzelhandelsmodus) für Endverbraucher nicht mehr ausgeführt werden, stehen dafür allerdings im kostenpflichtigen "Developer Mode" (Entwicklermodus) weiterhin zur Verfügung. Im November 2021 sprach sich Xbox-Chef Phil Spencer noch für Emulatoren aus - natürlich der legalen Art. "Meine Hoffnung ist, dass wir als Industrie an legalen Emulatoren arbeiten, die es mit moderner Hardware ermöglichen, jede ältere ausführbare Datei nutzbar zu machen, sodass man jedes Game spielen kann." Nun ist er federführend in der Sperrung ebensolcher Ansätze.