Apple: Erster Spiele-Emulator nach nur einem Tag im App Store entfernt

Kaum ist der erste Spiele-Emulator im App Store erschienen, da hat ihn Apple auch schon wieder gelöscht. Wie es aussieht, hat der App-Review-Prozess in diesem Fall nicht wie vorgesehen funktioniert. Denn das Programm ist wohl nicht ganz legal.

Unsplash / Lorenzo Herrera

App Store entfernt ersten Emulator

iGBA wohl eine dreiste Kopie

Code ohne Einwilligung verwendet

Apple reagiert

Zusammenfassung Retro-Spiele-Emulator iGBA aus App Store entfernt

iGBA emulierte Game Boy und Advance-Spiele

App durchlief Apples Review, war kurz verfügbar

Entwickler Riley Tetsut meldete Urheberrechtsverletzung

iGBA als Kopie von Tetsuts GBA4iOS identifiziert

Tetsut verbietet Nutzung seiner Codes im App Store

Unklar, ob Apples Entfernung auf Tetsuts Reaktion folgt

Unsere gestrige Meldung zu den ersten Retro-Spiele-Emulatoren in Apples App Store ist noch nicht einmal ganz abgekühlt, das gibt es schon die nächsten Neuigkeiten. Denn die Emulator iGBA ist schon wieder aus dem App Store entfernt worden.Das Programm, das Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance-Spiele auf iPhones und iPads emulieren kann, hatte es durch Apples Review-Prozess geschafft und stand seit gestern zum Herunterladen für Interessierte bereit.Allerdings scheint das Unternehmen aus Cupertino nicht allzu gründlich bei der Prüfung der Anwendung vorgegangen zu sein. Denn schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung von iGBA meldete sich Riley Tetsut zu Wort.Tetsut programmiert auch Spiele-Emulatoren. Einer davon ist GBA4iOS. Die Anwendung hatte der Entwickler nach eigenen Aussagen in seiner Zeit an der Highschool geschrieben. Der Programm-Code ist dabei Open Source, also für jeden einzusehen. Tetsut erlaubt anderen Entwicklern ausdrücklich Teile des Codes auch ohne Attribution anzupassen und zu verwenden. Seine einzige Bedingung: Es darf nichts ohne seine Zustimmung im Apple App Store angeboten werden.Doch genau das scheint mit iGBA nun passiert zu sein. Denn der Emulator ist wohl eine dreiste Kopie von Tetsuts Projekt. Enttäuscht von Apple machte er seinem Frust in einem Post auf der Social-Media-Plattform Mastodon Luft.Jetzt ist iGBA keine 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung schon wieder aus dem App Store verschwunden. Ob Apple damit auf Tetsut reagiert und den Emulator einer neuen Prüfung unterzogen hat, oder ob es andere Gründe für das Verschwinden der Anwendung gibt, ist momentan noch nicht klar. Sicher ist nur, dass es ein holpriger Start für Retro-Spiele-Emulatoren im App Store war.