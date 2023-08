Microsoft Word im Web bekommt von vielen ersehnte Desktop-Funktion

Das Paket steht schon lange zur Verfügung, doch immer wieder hängt die Web-Ausgabe der Desktop-Variante hinterher. Dazu betrifft auch die Möglichkeit, ein mehrseitiges Dokument in "separaten Seiten" auf einen Blick einsehen zu können. Doch das wird nun nachgereicht.

Web zieht dem Desktop nach

Zusammenfassung Word im Web erhält neue Ansicht "Separate Seiten"

Weitere Funktionen wie Absatzoptionen, Spalten und Kopf-/Fußzeilen

Zwischen "Separate Seiten"- und kontinuierlicher Ansicht wechselbar

Layout kann in Lese- oder Druckvorschau überprüft werden

Das gab das Redmonder Unternehmen im Blog von Microsoft 365 Insider bekannt: "Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ihr euer Dokument jetzt auf mehreren Seiten anzeigen könnt, genauso wie ihr es in Word auf verschiedenen Plattformen (Windows, Mac, iOS und Android) tun könnt", schreibt dort Juliet Daniel, Product Manager beim Word-Team (via Neowin ).Sie meint weiter, dass das nur der Beginn sei, da man diese "Separate Pages" genannte Ansicht demnächst um weitere Funktionalitäten erweitern wird. Konkret erwähnt Daniel neue Formatierungsmöglichkeiten wie Absatzoptionen, Spalten sowie das Hinzuzufügen von verbesserten Kopf- und Fußzeilen."Indem wir die Ansicht 'Separate Seiten' verfügbar machen, schalten wir auch eine Reihe neuer Layout-Funktionen frei. Alle Funktionen für Spalten, Kopf- und Fußzeilen und Textumbrüche hängen von der Möglichkeit ab, Seiten anzuzeigen, und erfordern, dass man das Dokument in der Ansicht 'Separate Seiten' betrachtet. Deshalb ist sie jetzt die Standardansicht in Word für das Web", schreibt Microsoft.Wer die alte kontinuierliche Seiten-Ansicht bevorzugt, kann diese nach wie vor nutzen, denn man kann zwischen beiden Varianten einfach auf Knopfdruck wechseln. Dabei merkt sich Word, welche Ansicht man bevorzugt und speichert diese. Man findet also bei einer Wiederkehr jene Einstellung vor, die man zuletzt verwendet hat. Microsoft weist allerdings auch darauf hin, dass die "Getrennte Seiten"-Ansicht nicht immer dem genauen Drucklayout des Dokuments entspricht: "Verwenden Sie die Leseansicht oder die Druckvorschau, um zu sehen, wie das Layout Ihres Dokuments für den Druck und den PDF-Export aussehen wird."