49-Euro-Ticket hat signifikante Auswirkungen auf den Verkehr

Das 9-Euro-Ticket sorgte Mitte 2022 für eine Diskussion, wie man den öffentlichen Verkehr fördern kann. Und auch wenn es diverse - vor allem politisch motivierte - Kritiker- und Gegenstimmen gab: Bei der Bevölkerung kam das Ticket mehr als nur gut an. Seit einigen Monaten ist der um 40 Euro teurere Nachfolger verfügbar und auch dieses Ticket wird von breiten Teilen der Bevölkerung angenommen.Das wichtigste Ziel, die Mobilitätswende vom Auto weg hin zu Bus und Bahn, kann das 49-Euro-Ticket offenbar erreichen. Denn wie die Tagesschau berichtet, zeigen Daten des Mobilfunkanbieters O2 Telefónica, dass sich das Ticket in den Monaten Mai und Juni signifikant auf den Zug- bzw. Straßenverkehr ausgewirkt hat.Die Analyse hat der Datenspezialist Teralytics im Auftrag von O2 Telefónica durchgeführt, dabei kamen anonymisierte Bewegungsprofile von rund 40 Millionen Mobilfunkverbindungen zum Einsatz.Demnach habe es bereits kurz nach der Einführung des Tickets einen deutlichen Anstieg bei Zugreisen und Pendelfahrten von mehr als 30 Kilometern gegeben. Die Mobilfunkdaten zeigen, dass derartige Fahrten um etwa ein Viertel zugenommen haben. Insgesamt konnte die Bahn einen Zuwachs der Personenbeförderung von rund 2,5 Prozent verzeichnen, so O2 Telefónica.Der Mobilfunker spricht in diesem Zusammenhang von einer "wahrnehmbaren Verlagerung von der Straße auf die Schiene". Das Plus ist signifikant und erfreulich, bleibt aber hinter den Erfahrungen des 9-Euro-Tickets zurück. Mitte 2022 war der Effekt nämlich deutlich höher.