Probleme mit 49-Euro-Ticket halten an - DB-Systeme überlastet

Im Vorfeld des Starts des 49-Euro-Tickets gab es viele offene Fragen, ebenso viel Kritik und leider genauso viele Probleme bei der Vorbestellung der Tickets . Auch der eigentliche Start am heutigen 1. Mai läuft nicht wie gehofft.

Vielen Dank für Ihr Interesse! Momentan versuchen viele Personen gleichzeitig ein Deutschlandticket zu kaufen, sodass unsere Systeme leider überlastet sind. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Online-Ticket nicht online buchbar

Ansturm auch bei anderen Anbietern

Es gibt weiterhin Probleme, die vor allem die Infrastruktur für den Verkauf und den Abruf des digitalen Tickets betreffen. Besonders davon betroffen ist die Deutsche Bahn. Wer über die Website oder in der DB Navigator-App heute das Ticket buchen möchte, benötigt vor allem Geduld. Nutzer bekommen den Hinweis, dass die Systeme aktuell überlastet sind. Das geht nun schon seit Stunden so.Die Deutsche Bahn beruhigt die Nutzer. Seit den frühen Morgenstunden geht aber im Grunde erst einmal nichts auf der Webseite auf Anhieb. Ärgerlich ist es nur für all diejenigen, die heute schon mit dem Ticket unterwegs sein wollten. Da das 49-Euro-Ticket als Online-Ticket konzipiert wurde, ist es nur in Ausnahmen anderweitig bestellbar - das aber auch nicht an einem bundesweiten Feiertag.Die Deutsche Bahn ist aber mit ihren Problemen nicht allein. Auch bei einigen Verbundanbietern, die den Verkauf anbieten, kam es zu Problemen. Der Spiegel sammelte seit dem Vormittag die Meldungen von genervten Nutzern, die versuchten, eines der Tickets zu bestellen und daran scheiterten.Der Start des 49-Euro-Tickets hat sich lange hingezogen, dennoch hat die Zeit für einige Anbieter nicht genügt, um für ausreichend Server-Kapazitäten zu sorgen.Andere Anbieter, wie MVV (München Navigator), die BVG (Berlin) oder die Hamburger Verkehrsbetriebe HVV haben heute kaum oder keine Probleme beim Kauf gemeldet. In den Apps der genannten Anbieter hat man nun auch den Vorteil, dass der erste Monat anteilig berechnet wird, wenn man nicht zum 1. starten will. Den Starttermin kann man sich frei wählen.