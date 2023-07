Edge lässt jetzt Erweiterungen von Drittanbietern für die Randleiste zu

Wer häufig die Funktionen der Edge-Randleiste nutzt, wird sich über diese Ankündigung freuen: Microsoft hat jetzt den Startschuss für die Entwicklung von Erweiterungen für die Randleiste durch Drittanbieter gegeben - bisher war das nur Microsoft selbst vorbehalten.

Neue Funktionsweise für die Randleisten-Erweiterungen

Drei neue Funktionen

Erläuterung von Microsoft Standardseitenleiste auf jeder Website: Legen Sie eine Standardseitenleiste fest, um konsistente Inhalte oder Erweiterungen auf allen geöffneten Tabs anzuzeigen. Die Standardwerte bleiben über alle Sitzungen hinweg erhalten und sorgen für ein nahtloses Erlebnis. Den Beispielcode finden Sie hier.

Legen Sie eine Standardseitenleiste fest, um konsistente Inhalte oder Erweiterungen auf allen geöffneten Tabs anzuzeigen. Die Standardwerte bleiben über alle Sitzungen hinweg erhalten und sorgen für ein nahtloses Erlebnis. Den Beispielcode finden Sie hier. Aktivieren der Seitenleiste auf bestimmten Websites: Stellen Sie Ihre Erweiterung so ein, dass sie auf einer bestimmten Website in der Seitenleiste geöffnet wird, indem Sie sidepanel.setOptions() verwenden. Passen Sie das Erlebnis für Ihre Nutzer auf der Grundlage ihrer bevorzugten Websites an.

Stellen Sie Ihre Erweiterung so ein, dass sie auf einer bestimmten Website in der Seitenleiste geöffnet wird, indem Sie sidepanel.setOptions() verwenden. Passen Sie das Erlebnis für Ihre Nutzer auf der Grundlage ihrer bevorzugten Websites an. Wechsel zu einer anderen Seitenleiste: Begrüßen Sie Ihre Nutzer mit einer eigenen Seitenleiste mittels runtime.onInstalled(). Wechseln Sie nahtlos zur Hauptseitenleiste, wenn sie zu einem anderen Tab navigieren. Es geht darum, eine persönliche Note zu geben.

Derzeit findet man in der Randleiste des Webbrowsers Edge daher nur Schnellzugriff auf Microsoft-Erweiterungen wie Bing mit dem Bing Chat, Microsoft 365 oder den KI-unterstützten Image Creator Das soll sich nun nach dem Wunsch des Unternehmens ändern - Entwickler sind aufgerufen, ihre eigenen Erweiterungen für Edge zu erstellen und an das Edge-Team zu übermitteln.Microsoft kündigt jetzt an, dass Entwickler Erweiterungen für die Sidebar in Microsoft Edge erstellen können, um den Nutzern ein verbessertes Side-by-Side-Browsing-Erlebnis zu bieten.Entwicklern stellt man daher eine neue umfangreiche Anleitung zur Verfügung und gibt Tipps für die Umsetzung. Zugleich wünscht sich Microsoft das Feedback der Entwickler, um die Randleisten-Erweiterungen noch zu verbessern. In einem dazu veröffentlichten Blogbeitrag heißt es , dass Microsoft drei neue Erweiterungsfunktionen für diese neue Option hinzugefügt hat:Es wird aber keine grundlegenden Änderungen bei Erweiterungen für Edge geben, man kann also weiterhin die "üblichen" Extensions (Edge Add-ons) nutzen. Die Erweiterungen für die Randleiste haben jedoch den Vorteil, dass sie neben den eigentlichen Browser-Tabs ausgeführt werden können, und damit auch andere Einsatzmöglichkeiten beziehungsweise Funktionen ermöglichen.