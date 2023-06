Edge bekommt Verlauf mit Vorschaubildchen, Test ist gestartet

Microsoft hat einige neuen Funktionen für den Webbrowser Edge entwickelt. Im Rahmen des Insider-Programms kann man jetzt unter anderem für Windows eine Vorschau im Verlauf der besuchten Webseiten ausprobieren. Auch Smartphones bekommen neue Funktionen.

Update ist in der automatischen Verteilung

Neue Funktionen Der Verlauf hat jetzt die Option, Miniaturbilder anzuzeigen.

Für iOS: Schaltfläche "InPrivate-Modus verlassen" hinzugefügt.

Für Android: Option "In Album speichern" zum Menü ... in Drop hinzugefügt.

Microsoft hat ein umfangreiches Update für Edge im Dev-Kanal veröffentlicht. Die neue Buildnummer lautet 115.0.1880.1. Das Update enthält neben neue Funktionen die üblichen Fehlerbehebungen und überarbeitet Sicherheits-Richtlinien. Zudem gibt es einige Verbesserungen.Die interessanteste Änderung betrifft den Verlauf. Die bisherige Listenansicht wird um Thumbnails ergänzt. Somit kann man jetzt nicht nur Vorschaubildchen bei den einzelnen Tabs anzeigen lassen, sondern das gleiche auch in der Historie nutzen - das ist besonders hilfreich beim Suchen nach Webseiten, die man optisch wiedererkennen wird, aber nicht auf deren Namen / URL kommt und die im Verlauf sucht. Die Liste der Neuerungen haben wir am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Die vollständigen Release-Notes gibt es im Windows Techcommunity-Blog Das Edge-Build-Update sollte automatisch an alle Insider verteilt werden. Alternativ lässt sich das Update manuell auslösen, indem man im Edge-Menü Einstellungen > Hilfe und Feedback > "Über Microsoft Edge " auswählt und dann warten, bis der Browser das Update herunterlädt.Wer Edge bisher nicht in den Test-Versionen nutzt, aber gern die neuen Funktionen ausprobieren möchte, kann sich jederzeit zum Insider-Programm anmelden. Das ist kostenlos, die Teilnahme kann jederzeit gestoppt oder wieder aufgenommen werden.