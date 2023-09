Edge bekommt besseren Passwortmanager mit Kategorien und Notizen

Microsoft arbeitet an einem neu gestalteten Passwortmanager für den Edge-Browser. Zukünftige Updates werden die Passwortverwaltung in den neuen Wallet-Bereich verschieben und zusätzliche Optionen einführen, um die Nutzung einfacher und bequemer zu gestalten.

Passwörter mit Notizen und Kategorien

Funktion noch fehlerhaft

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Microsoft entwickelt neuen Passwortmanager für Edge

Zukünftige Updates verschieben Passwortverwaltung in Wallet-Bereich

Neue Funktionen ermöglichen Kategorisierung und Notizen

Aktuell sind nur vorgegebene Kategorien verfügbar

Notiz-Funktion aktuell noch mit Speicherproblemen behaftet

Neue Funktionen werden schrittweise für Edge-Insider freigegeben

Nicht alle Nutzer des Canary-Kanals können Neuerungen bereits testen

Das berichtet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf einige neue Screenshots aus einem Canary-Build des Webbrowsers.Zu den wichtigsten Neuerungen gehört demnach die Möglichkeit, Passwörter zu kategorisieren und Notizen hinzuzufügen. Das ist besonders hilfreich, wenn man seine Passwörter durchsucht und nicht gleich auf den Namen des Dienstes kommt oder auch Passwörter nach Einsatzgebieten strukturiert angezeigt bekommen möchte.Wenn ein Kennwort gespeichert oder erstellt wird, bietet Microsoft Edge neu dazu an, eine Kategorie auszuwählen. Zur Verfügung stehen aktuell solche Gliederungen wie Geschäft, E-Mail, Unterhaltung, Finanzen, Spiele, Nachrichten, Einkaufen, soziale Medien, Sport, Technik, Reisen oder Dienstprogramme.Benutzerdefinierte Kategorien gibt es bisher nicht. Es handelt sich aber auch um die erste Version der Neuerung, die Microsoft jetzt öffentlich testen lässt. Zusätzlich zur Kategorisierung von Passwörtern wird Edge das Hinzufügen von Notizen ermöglichen, so wie man das bereits von Google Chrome oder eigenständigen Passwort-Verwaltungstools kennt.Allerdings scheint es dabei derzeit noch einen Bug zu geben, oder die Notiz-Funktion ist bislang nicht vollständig implementiert: Man kann zwar Notizen hinzufügen, aber der Browser speichert sie nicht.Microsoft führt die neuen Funktionen für Edge-Insider nach und nach ein. Das heißt, dass nicht alle Nutzer des Canary-Kanals den neuen Passwortmanager bereits ausprobieren können. Das ändert sich aber, sobald Microsoft genügend Feedback hat, um die neuen Funktionen an weitere Tester freizugeben.