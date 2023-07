Microsoft Edge installiert ungefragt Google Docs Offline-Erweiterung

Microsoft hat mit einem der jüngsten Updates des Webbrowsers Edge eine Neuerung eingeführt, die überrascht - denn zunächst hatte der Konzern das nicht kommuniziert. Mit Edge 114.0.1823.58 wird eine Google Docs-Erweiterung installiert.

Version 114.0.1823.58: 22. Juni 2023 Verschiedene Fehler und Leistungsprobleme für die Stable und Extended Stable Version behoben.

Google Docs Offline-Erweiterung für Microsoft Edge. Google Docs Offline ist eine von Google bereitgestellte Erweiterung, mit der Nutzer ohne Internetzugang an Google Docs, Sheets, Slides und Drive arbeiten können. Diese Erweiterung bietet außerdem erweiterte Funktionen zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen in allen Google-Editoren. Die Google Docs Offline-Erweiterung wird vorinstalliert und ist für Microsoft Edge-Nutzer standardmäßig deaktiviert. Wenn ein Nutzer zu Google Docs navigiert, wird die Erweiterung automatisch aktiviert. Administratoren können die Richtlinien ExtensionSettings und ExtensionInstallBlocklist verwenden, um die automatische Installation der Google Text & Tabellen Offline-Erweiterung zu blockieren.

Hinweis: Bei dieser Funktion handelt es sich um eine kontrollierte Einführung der Funktion. Wenn Sie diese Funktion nicht sehen, schauen Sie bitte nach, wenn wir mit der Einführung fortfahren.

Gestaffelte Verteilung

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Zusammenfassung Microsoft hat Edge-Nutzer überraschend mit Google Docs-Erweiterung versorgt.

Nutzer waren überrascht und verärgert, da keine Ankündigung erfolgte.

Microsoft hat erst später die Änderung in Dokumentation eingefügt.

Es handelt sich um eine kontrollierte Einführung der Funktion.

Gestaffelte Verteilung des Updates: Nicht alle Nutzer bekommen Erweiterung gleichzeitig installiert.

Erweiterung ist standardmäßig deaktiviert, wird bei Google-Navigation dann aber automatisch aktiviert.

Administratoren können Installation der Erweiterung blockieren.

Entdeckt hatten das Nutzer, die sich über die plötzlich ungefragt installierte "Google Docs Offline Extension" gewundert hatten. Viele Nutzer waren darüber recht verärgert, denn das Erweiterungen einfach so im Browser auftauchen, ist eine ungewöhnliche Aktion.Es gab keine Ankündigung von Microsoft diesbezüglich und auch in den Release Notes war davon zunächst nichts zu lesen. Dementsprechend hatten einige Edge-Nutzer befürchtet, dass es sich um Schadcode oder um eine eingeschmuggelte, manipulierte Erweiterung handelt.Das betreffende Update wurde bereits am 22. Juni veröffentlicht. Erst Tage später hat Microsoft nun für Aufklärung gesorgt und die Änderung in der Dokumentation für die Edge-Updates eingefügt. Da heißt es jetzt:Es handelt sich also um eine absichtliche "Funktions-Erweiterung", die nach und nach allen Nutzer zur Verfügung gestellt werden soll.Wer die Erweiterung noch nicht installiert bekommen hat, soll laut Microsoft noch etwas warten. Da es eine gestaffelte Verteilung des Updates gibt, bekommen nicht alle Nutzer auf einmal die Erweiterung installiert. Informationen, warum die Installation erfolgt, gibt es weiterhin nicht.