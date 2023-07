Diablo 4 kommt nicht in den Xbox Game Pass - zumindest noch nicht

Dieser Tage entscheidet sich, ob Microsoft den Publisher Activision Blizzard übernehmen darf. Denn schon bald dürfte das Urteil in der Klage der FTC fallen. Sollte die US-Handelsbehörde verlieren, wäre das in den USA eine de facto-Entscheidung zugunsten von Microsoft - was Folgen hätte.

"Passiert nicht"

Zusammenfassung Microsoft will Activision Blizzard übernehmen

Folge: viele neue Titel im Xbox Game Pass.

Werbung für Xbox Game Pass-Version von Diablo 4 aufgetaucht.

Mike Ybarra dementiert: Diablo 4 kommt nicht ins Game Pass-Angebot.

Microsoft investiert viel Geld, um Game Pass zu stärken.

Richterin Corley entscheidet demnächst über Microsofts Übernahme.

Entscheidung schon erwartet, aber Corley lässt sich mehr Zeit.

Die meisten Spieler erwarten nämlich, dass mit einer erfolgreichen Übernahme von Activision Blizzard alle Games des Publishers auch für den Xbox Game Pass freigeschaltet werden - so wie es bei vielen anderen Titeln der Fall war, die Microsoft im Zuge von Übernahmen in sein Portfolio aufgenommen hat.Doch das gilt offenbar nicht für alle Spiele im Angebot von Activision Blizzard, zumindest noch nicht. Denn Mike Ybarra, President von Blizzard Entertainment, hat klargestellt, dass Diablo 4 nicht ins Angebot des Game Pass kommen wird.Dass sich Ybarra überhaupt dazu geäußert hat, liegt daran, dass in einer brasilianischen Bezahl-App namens PicPay eine Werbung für eine angebliche Xbox Game Pass-Version von Diablo 4 aufgetaucht ist (via PCGamesN ). Dabei war folgender Slogan zu lesen: "Jetzt verfügbar. Hol es dir jetzt oder spiel es über den Xbox Game Pass." Zwar wurde das Banner schnell wieder gelöscht, aber das Ganze fand dennoch seinen Weg ins Internet.Dort wurde es auch vom Blizzard-Chef entdeckt. Dieser äußerte sich auch kurz und knapp dazu: "Das passiert nicht." Das kann man zweifellos als klares Dementi sehen. Doch ist es eine finale bzw. immerwährende Absage? Das ist durchaus unwahrscheinlich. Denn Microsoft investiert das viele Geld in Gaming-spezifische Übernahmen eben deshalb, weil man den Game Pass stärken will. Zudem bezieht sich Ybarra sicherlich auf den Jetzt-Zustand und laut diesem ist die Microsoft-Übernahme noch nicht durch.Was die Übernahme selbst betrifft, so wartet die Fachwelt dieser Tage auf die Entscheidung von Richterin Jacqueline Scott Corley. Deren Spruch war bereits für vergangene Woche erwartet worden, doch Corley lässt sich mehr Zeit als angenommen.