Patch-Day Juli 2023: Das Sicherheits-Update für Windows 11 ist da

Microsoft hat zum Juli-Patch-Day ein Sicherheits-Update für Windows 11 herausgegeben. Die Aktualisierungen beheben einige Fehler und Sicherheitslücken und stehen allen Nutzern zur Verfügung, die Version 22H2 oder 21H2 installiert haben.

Highlights Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme für Ihr Windows-Betriebssystem.

Verbesserungen und Korrekturen Dieses Sicherheitsupdate enthält Verbesserungen, die Teil des Updates KB5027292 (veröffentlicht am 27. Juni 2023) waren. Wenn Sie dieses KB installieren:



Mit diesem Update werden verschiedene Sicherheitsverbesserungen an internen Betriebssystemfunktionen vorgenommen. Für diese Version wurden keine zusätzlichen Probleme dokumentiert.

Dieses Update behebt ein Kompatibilitätsproblem. Das Problem tritt aufgrund einer nicht unterstützten Verwendung der Registrierung auf.

Windows 11-Servicing-Stack-Update - 22000.2173 Mit diesem Update werden Qualitätsverbesserungen am Service Stack vorgenommen, der Komponente, die Windows-Updates installiert. Service Stack-Updates (SSU) stellen sicher, dass Sie über einen stabilen und zuverlässigen Service Stack verfügen, damit Ihre Geräte Microsoft-Updates empfangen und installieren können. Dieses Sicherheitsupdate enthält Verbesserungen, die Teil des Updates KB5027292 (veröffentlicht am 27. Juni 2023) waren. Wenn Sie dieses KB installieren:

Es handelt sich bei dem Update für Windows 11 um den Juli-Patch, also um das reguläre Sicherheits- und Wartungsupdate, welches ab sofort verteilt wird. Das Update kann bereits über die Windows Update-Funktion, über den Microsoft Update Katalog oder über die Windows Server Update Services (WSUS) bezogen werden.Die Aktualisierung bringt die neue Buildnummer 22621.1848 für Windows 11 22 H2. Die initiale Erst-Veröffentlichung hatte die Buildnummer 22621.1992. Die Version 21H2 bekommt die Buildnummer 22000.2176.Microsoft hat bereits die wichtigsten Änderungen für die neue Version zusammengefasst. Wir haben die Highlights des Updates für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Wie gewohnt gibt es in der Knowledge Base einen Artikel zum Windows 11-Patch, der unter KB5028182 (21H1) und KB5028185 (22H2) zu finden ist. Das Update steht ab sofort für alle Windows 11-Nutzer zur Verfügung.Folgende Informationen wurden freigegeben:Es gab einige schwerwiegende Schwachstellen im Windows ODBC-Treiber, im Windows Message Queuing, in Microsoft Office SharePoint und in Office allgemein. Das Update adressiert zudem Sicherheitslücken in Windows Remote Desktop, Windows Netlogon, Windows Defender sowie mehrere Schwachstellen im Windows Kernel. Weitere Informationen zu den behobenen Sicherheitslücken findet man im Security Update Guide und in den Sicherheitsupdates vom Juli 2023