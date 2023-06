Diese neuen Windows 10-Funktionen starten zum Patch-Day im Juni

Microsoft hat für die letzte Windows-10-Version ein sicherheitsrelevantes Update für alle Nutzer herausgegeben. Enthalten sind dieses Mal zwei Neuerungen, die bereits mit den optionalen Updates Mai ausprobiert werden konnten.

Highlights / neue Funktionen Neu! Dieses Update bietet eine verbesserte Suchfeldoberfläche auf der Windows 10 Taskleiste. Wenn Sie über eine obere, untere, reguläre oder kleine Symbol-Taskleiste verfügen, wird das Suchfeld angezeigt. Sie können damit ganz einfach auf Apps, Dateien, Einstellungen und mehr aus Windows und dem Web zugreifen. Sie haben auch Zugriff auf die neuesten Suchupdates, z. B. Suchhighlights. Wenn Sie Ihre vorherige Suchoberfläche wiederherstellen möchten, können Sie dies ganz einfach tun. Verwenden Sie dazu das Kontextmenü der Taskleiste, oder reagieren Sie auf ein Dialogfeld, das angezeigt wird, wenn Sie die Suche verwenden.

Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates von Ende Mai hatten wir vor rund drei Wochen berichtet . Diese Inhalte sind jetzt so zum Juni Patch-Day KB5027215 für Windows 10 übernommen worden.Der Großteil der Änderungen sind Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Es wurden einige Schwachstellen geschlossen. Das Update startet für Nutzer der Windows 10-Versionen 22H2 und 21H2.Zu den Neuerungen gehören Verbesserungen für das Suchfeld in der Taskleiste. Zudem hat Microsoft die Anzahl der Pop-up-Benachrichtigungen mit hoher Priorität, die gleichzeitig angezeigt werden können, auf drei erhöht. Microsoft schreibt in der Knowledge Base zum Patch-Day, dass folgende Änderungen gestartet sind:Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates. Der neue Turnus sieht vor, dass Funktionen zunächst mit den monatlichen optionalen Updates starten. Dann hat jeder Nutzer noch die Wahl, ob er das Update schon nutzen möchte oder nicht. Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. Laut Microsoft ist es nicht geplant, allen Nutzern auf einmal die neuen Funktionen freizugeben, sondern immer nur nach und nach.