VW ID. Buzz erhält neue und längere US-Version mit dritter Sitzreihe

Der Elektro-Bus von VW ist noch nicht allzu lange auf dem Markt, da hat Volkswagen bereits eine neue Version angekündigt. Der ID. Buzz bekommt hierbei im Wesentlichen eine dritte Sitzreihe und wird dadurch naturgemäß auch länger. Der Verkauf startet im nächsten Jahr.

Länger und mit dritter Sitzreihe

Zusammenfassung VW stellt neues ID. Buzz-Modell vor: 3. Sitzreihe, mehr PS, länger.

Verkauf startet im nächsten Jahr, Produktion in Deutschland.

US-Premiere heute Abend, Details zu Reichweite, Laden noch unklar.

Dual-Motor-Version mit 330 PS, elektronisch begrenzt auf 160 km/h.

Radstand erhöht auf 3,24 Meter, Länge auf 4,96 Meter.

Preis und Veröffentlichungstermin noch nicht bekannt.

Volkswagen

Heute Abend (18.30 Uhr unserer Zeit) wird Volkswagen im kalifornischen Huntington Beach die nordamerikanische Version des ID. Buzz vorstellen. Damit wird der Elektro-Bus von VW auch seine US-Premiere feiern, denn bislang war der Buzz nur in europäischen Ländern erhältlich.Anlässlich des US-Starts aktualisiert VW das Fahrzeug und verpasst dem Bus eine dritte Sitzreihe. Das ist aber nicht alles, denn mit dieser Erweiterung kommt auch ein Mehr an Leistung und auch Kapazität. So hat der neue Buzz 282 PS statt den bisherigen 201 PS, Volkswagen bietet hier überdies eine Dual-Motor-Version mit 330 PS an. Auch die maximal mögliche (elektronisch begrenzte) Geschwindigkeit wird erhöht, und zwar von 145 km/h auf 160 km/h.Der Buzz bekommt auch 250 Millimeter mehr Radstand (von 2,99 auf 3,24 Meter), das ist auch die Voraussetzung für die dritte Sitzreihe, insgesamt ist der ID. Buzz nun 4,96 Meter lang. Zum Vergleich: Die derzeit in Europa erhältliche Version hat eine Länge von 4,71 Metern. Volkswagen schafft außerdem Platz für zusätzliche Akkuzellen, konkret sind es beim US-Buzz neun kWh, das ergibt insgesamt 85 kWh.Damit ist das Fahrzeug auch schwerer, wie sich das auf die Reichweite auswirkt, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob VW das Laden verbessert hat - das europäische Modell schafft 170kW. Details wird der Wolfsburger Konzern hoffentlich bzw. möglicherweise beim heutigen US-Event nennen.Die neue Buzz-Version ist allerdings nicht auf die USA beschränkt, sie wird auch in Europa erhältlich sein. Kein Wunder, das Fahrzeug wird in Deutschland produziert. Als Veröffentlichungstermin nannte Volkswagen nur das nächste Jahr, wann genau der neue ID. Buzz kommt und wie viel er kostet, ist nicht bekannt.