iFixit zerlegt MacBook Air: Wenig Innovation im neuen 15-Zoll-Modell

Seit Kurzem ist das zur WWDC Anfang Juni vorgestellte neue 15-Zoll-MacBook Air erhältlich. Die Experten von iFixit wollten es wie immer gleich genauer wissen und haben sich ein Air zum Zerlegen organisiert - und vergleichen es mit dem 13 Zoll kleinen Modell.

iFixt Teardown: Neues 15-Zoll-MacBook Air zerlegt

Schwierig zu zerlegen - wie fast immer

Neuer Akkuaufbau

Datenblatt zum Apple MacBook Air 15 Zoll Display 15,3 Zoll (38,86 cm) Liquid Retina-Display, 500 nits, P3-Farbraum Betriebssystem Apple MacOS Speicher bis zu 2 TB SSD Prozessor Apple M2 8-Kern-CPU Grafikchip Apple M2 10-Kern-GPU Arbeitsspeicher bis zu 24 GB RAM Webcam 1080p FaceTime HD-Kamera Audio 6 Lautsprecher-System, Spatial Audio Verbindungen 2x Thunderbolt 4, Klinke Besonderheiten Touch ID (Fingerabdruck), MagSafe 3, Magic Keyboard Maße + Gewicht 11,5mm Bauhöhe, 1,5 kg Akku bis zu 18 Stunden (Herstellerangabe) Preis ab 1599 Euro

Dabei hat iFixit jetzt ein Video der neuen Zerlege-Aktion veröffentlicht. Die Experten zeigen dabei in üblicher Manier, wie das Innenleben des neu vorgestellten 15-Zoll-Modells aussieht. Viele Überraschungen gab es dabei allerdings dieses Mal nicht.Die wichtigste Erkenntnis dabei: Das 15-Zoll MacBook Air von Apple ähnelt seinem 13-Zoll Gegenstück nicht nur dem Namen nach. Das Teardown von iFixit zeigt, dass es relativ wenige interne Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt.Daher liegt man gar nicht so verkehrt, wenn man das neue Air als ein aufgestocktes 13-Zoll-MacBook beschreibt, bei dem Apple vor allem an der Stabilität des Gehäuses gearbeitet hat.iFixit fand dabei vieles vor, was identisch zum 13-Zoll-Air ist: Die gleichen Schrauben und Clips, die gleiche schwierige Demontage und das gleiche Urteil: Ein 15-Zoll-MacBook Air lässt sich nur schlecht reparieren. Das Entfernen des Akkus sowie des Logicboards gleicht einer kaum machbaren Herausforderung.Aufgrund dieser unnötigen Schwierigkeiten bei Auseinandernehmen und beim Tausch von Komponenten ist das Urteil in Sachen Reparierbarkeit schlecht. Es gibt nur 3 von 10 möglichen Punkten dafür von iFixit.Entdeckt wurden aber nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch Abweichungen zum bekannten Air-Innenleben. Das 15-Zoll-Modell verfügt ansonsten über eine etwas andere Lautsprecher-Anordnung. Das liegt aber auch daran, dass es nun mit sechs statt vier mehr Lautsprecher-Module im größeren MacBook gibt. Neu ist auch der Akku-Aufbau. Bei der Batterie handelt es sich um einen 66,5-Wh-Aufbau, bei der ein großer Zellenabschnitt von vier kleineren Zellen begleitet wird. Vermutlich unterstützt das neue Akku-Design die verbesserte Schnellladefunktion.