Oberfläche des M2 MacBook Air verkratzt leicht, vor allem eine Farbe

Das M2 MacBook Air hat ein Problem mit anfälliger Oberfläche

Nicht nur "Midnight"

Der M2-Chip macht das neue MacBook Air zum echten Leistungsspitzenreiter seiner Klasse - auch, wenn das Kühlsystem bei Volllast Schwächen zeigt und man die verbauten SSD-Module kritisieren kann . Doch während sich wohl viele der Käufer wenig an theoretischen Leistungsanalysen stören, die sie im Alltag kaum betreffen, rollt auf Apple ein Problem zu, das viele MacBook-Air-Besitzer früher oder später stören wird.Wie unter anderem iMore zusammenfasst, finden sich im Netz unzählige Berichte, die über eine besonders empfindliche Oberflächen-Beschichtung bei den neuen Air-Modellen sprechen. So meldet sich unter anderem der sehr bekannte Youtuber MKBHD mit "Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit" zu Wort. So habe er bei seinem Review-Modell vor allem rund um die USB-Ports festgestellt, dass diese durch das Ein- und Ausstecken sehr schnell verkratzen.Ein besonders anschauliches Beispiel für dieses Kratz-Problem liefert hier Zoneoftech. Das neue MacBook Air sehe einfach "atemberaubend" aus. "Leider ist die neue Farbe "Midnight" sehr anfällig für Kratzer". Darauf folgt ein Bild, das den USB-C-Anschluss nach einem einzigen Gebrauch zeigen soll - mit sehr deutlich erkennbaren Abnutzungsspuren, welche die silberne Aluminiumbasis des Gehäuses durchscheinen lassen.Dann eben eine andere Farbe kaufen? Das Problem tritt allem Anschein nach besonders beim dunkelsten Modell auf, die helleren Farben scheinen aber auch nicht ganz davon verschont zu bleiben. Hier meldet sich unter anderem Lance Ulanoff von TechRadar zu Wort. Auch bei seinem Modell in der klassischen Silberfarbe habe er schnell einen großen Kratzer bemerkt, ohne genau sagen zu können, wie dieser entstanden war.Haltbarkeitsproblem bei anodisierten Oberflächen sind für Apple nicht neu und reichen zurück bis zum iPad Nano und iPhone 5 . Damals wie heute gilt: Will man seine neue Hardware vor Kratzern schützen, reicht reine Vorsicht wohl kaum aus. Hier muss man sich im Zweifelsfall mit einer Hülle behelfen. Beim MacBook Air mit M2 ist "Midnight" in Sachen empfindlicher Oberfläche aber wohl nur eine Wahl für Nutzer mit Samthandschuhen.