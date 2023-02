Analyst: Neues MacBook Air mit 15,5-Zoll-Display kommt im April 2023

Im Auftrag von Apple hat angeblich die Fertigung von neuen Display-Panels für ein größeres MacBook Air begonnen. Laut Angaben eines bekannten Analysten will der US-Computerkonzern in den kommenden Monaten endlich eine größere Variante seines MacBook Air mit 15,5-Zoll-Display auf den Markt bringen.

Launch wird noch im Frühjahr erwartet

Zusammenfassung Apple plant für April 2023 ein MacBook Air mit 15,5-Zoll-Display

Fertigung der Display-Panels soll bereits begonnen haben

Neues Modell soll als Teil der MacBook- oder Air-Serie geplant sein

Vermutlich mit Apple M3-SoC mit 3 Nanometer Strukturbreite

MagSafe-3-Anschluss

Zielgruppe: Massenmarkt & günstigere Option im hochpreisigen Lineup.

Gerüchte um 15-Zoll-Modell schon länger

Wie Ross Young, Analyst von Display Supply Chain Consultants (DSCC), laut AppleInsider in einem Tweet an Super-Follower verlauten ließ, will Apple im Frühjahr 2023 ein neues MacBook Air mit größerem Display einführen. Konkret ist von einem Modell mit einem auf 15,5 Zoll (39,37 cm) vergrößerten Bildschirm die Rede, das innerhalb der nächsten zwei Monate an den Start gehen soll.Young spricht davon, dass Apple aktuell bei einem der großen Display-Fertiger bereits die Produktion der nötigen Bildschirme eingeleitet hat, sodass im April 2023 mit der offiziellen Markteinführung des fertigen Geräts zu rechnen sein soll. Vermutlich laufen bei anderen Zulieferern bereits die entsprechenden Vorbereitungen für den Bau des neuen MacBook Air 15.5.Gerüchte um ein MacBook Air mit 15-Zoll-Display gibt es schon länger, wobei bisher immer davon die Rede war, dass es sich eher um ein "MacBook" handeln soll und nicht um eine Variante der "Air"-Reihe. Außerdem hieß es bis zuletzt, dass mit der Einführung erst gegen Ende des Jahres zu rechnen sei.Was die weitere Ausstattung des neuen MacBook-Modells mit 15-Zoll-Display angeht, gibt es bisher nur wenige Details. Angeblich laufen aber beim taiwanischen Chip-Vertragsfertiger TSMC bereits seit Dezember die neuen Apple M3-SoCs vom Band, die mit einer Strukturbreite von nur noch drei Nanometern als mögliche Kandidaten für die Verwendung in dem neuen MacBook-Modell gehandelt werden.Zudem war bereits zu hören, dass das neue MacBook Air mit einem MagSafe-3-Anschluss für die Stromversorgung ausgestattet werden könnte, statt nur mit einem USB-C-Port. Apple will mit dem neuen 15-Zoll-Modell, das als Teil der MacBook- oder MacBook Air-Serie geplant ist, wohl verstärkt den Massenmarkt ansprechen und damit eine günstigere Option in seinem sonst eher hochpreisigen Notebook-Lineup anbieten.