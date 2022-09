Apple MacBook Air (2022) im Test: Starkes Redesign mit M2-Chip

Mit dem MacBook Air (2022) führt Apple sein kompaktes 13-Zoll-Notebook in eine neue Ära. Das Design wurde gänzlich überarbeitet und die Leistung mit dem neuen M2-Chip erhöht. Doch die Rundumerneuerung hat auch ihren Preis. Ob der gerechtfertigt ist, klärt unser Testbericht.

Modern, stabil und "schmutzig" zur Mitternacht

Erstklassige Eingabegeräte und Comeback des MagSafe

Helleres Display, schärfere Kamera und 3D-Sound

Definiert das keilförmige Design bereits seit 14 Jahren "das dünnste Notebook der Welt", verabschiedet sich die MacBook Air-Familie in diesem Jahr langsam aber sicher von ihren Kinderschuhen und wird erwachsen. Das neue geradlinige Design richtet sich nach den großen Brüdern der Pro-Baureihe und wirkt dabei frisch und modern. Im Vergleich zu älteren Air-Modellen bleiben die Abmessungen nahezu unverändert. Das Gewicht sinkt sogar von einst 1,29 kg auf nur noch 1,24 kg und mit 1,13 cm liegt selbst die maximale Bauhöhe unter der des MacBook Air mit M1-Chip.Wie man es von einem MacBook erwartet, ist die Verarbeitung auch beim neuen Modell tadellos. Der Aluminium-Unibody wirkt wie aus einem Guss und selbst bei grober Handhabung können wir kein Verbiegen oder Knirschen des Gehäuses feststellen. Ein weiterer Vorteil des neuen Designs: Höhere Standfüße. Kleinere Schmutz- und Sandpartikel konnten in der Vergangenheit schnell Kratzer an der Unterseite verursachen. Diesem Problem beugt Apple vor.Einziges Manko: Die Farbvariante "Mitternacht" als neuer dunkelblauer Farbton des MacBook Air (2022) zieht Fingerabdrücke magisch an und scheint sich im Bereich der Anschlüsse schneller abzunutzen . Ein Putztuch wird so zum ständigen Begleiter. Probleme, mit denen Modelle in "Polarstern" (Gold), Space Grau und Silber nicht zu kämpfen haben. Schade eigentlich, denn gerade der neue Blauton gefällt uns optisch besonders gut.In Hinsicht auf die Eingabegeräte muss Apple das Rad nicht neu erfinden. Seit der Rückkehr des klassischen Scherenmechanismus und der Einführung des Force Touch Trackpads gehören die MacBook-Tastaturen und -Touchpads zu den besten ihrer Art - perfekt für Vielschreiber. Das Prädikat "erstklassig" gilt somit auch für das MacBook Air (2022), das zusätzlich über eine erweiterte Fläche für den Fingerabdruckscanner (Touch ID) und vergrößerte Funktionstasten verfügt. Letzteres wird vor allem Programmierer freuen.Neben den üblichen zwei USB-4-Anschlüssen mit Unterstützung für Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbit/s) und einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss erweitert Apple das neue MacBook Air um einen alten Bekannten - den MagSafe. Die dritte Generation des magnetischen Stromanschlusses bietet den Vorteil, dass beim Stolpern über das Ladekabel nicht auch das Notebook vom Tisch gerissen wird. Viel wichtiger jedoch ist die neue Freiheit, beide USB-C-Ports für Zubehör statt zum Laden einsetzen zu können.Ärgerlich nur, dass alle wichtigen Schnittstellen an der linken Gehäuseseite platziert werden. Rechter Hand ist nur der Audio-Port zu finden. Eine bessere Verteilung der Anschlüsse hätte hier für mehr Flexibilität gesorgt. Dass zudem nur ein externer Monitor (max. 6K/60Hz) angeschlossen werden kann, trübt das Premium-Bild ein wenig.Im Vergleich zum Vorgänger wächst das Display des MacBook Air (2022) von 13,3 auf 13,6 Zoll an. Im Stil der 14- und 16-Zoll großen Pro-Modelle wird der Bildschirmrahmen verkleinert, dafür aber eine auf den ersten Blick markante Notch integriert. Ähnlich der iPhones fällt die nach einer gewissen Zeit mit dem neuen Air allerdings kaum auf und man gewöhnt sich an ihre Existenz. Mit dunklen Menüleisten können viele Apps die Notch jedoch einfach kaschieren - vor allem im Vollbildmodus.Die Auflösung bleibt mit 2560 x 1664 Pixeln nahezu unverändert. Gleiches gilt für den P3-Farbraum und die vom Umgebungslicht gesteuerte True Tone-Technologie zum automatischen Weißabgleich des "Liquid Retina"-Displays. Die Helligkeit wird von Apple von 400 auf 500 Nits angehoben, was positiv zu spüren ist.Obwohl uns die Qualität, Schärfe und Farbvielfalt des Bildschirms überzeugen kann, müssen wir uns im Outdoor-Test aufgrund der reflektierenden Oberfläche nach einem schattigen Platz umsehen. Vor allem Spiegelungen von Himmel und Wolken erschweren das Ablesen. In einem solchen Szenario wären die bis zu 1000 Nits der Pro-Modelle mit Mini-LED-Technik Gold wert gewesen. Doch die bleiben, wie auch die 120-Hz-Panels (ProMotion), den großen Brüdern vorbehalten.Wer im Home-Office oder unterwegs auf eine Webcam angewiesen ist, kann sich freuen. Auch im MacBook Air (2022) kommt nun endlich eine 1080p-Kamera zum Einsatz, die in Meetings für scharfe Bilder sorgt. Kleiner Wermutstropfen: Trotz Notch wird kein True Depth-Kamerasystem verbaut, das in iPhones und iPads für eine Gesichtserkennung (Face ID) als Alternative zu Touch ID sorgt. Sollte Apple an der markanten Kerbe festhalten, würden wir diese Erweiterung spätestens im nächsten Jahr erwarten.Einen deutlichen Sprung nach vorn macht das MacBook Air (2022) in Hinsicht auf seinen Sound. Aus den zwei einst links und rechts neben der Tastatur positionierten Stereo-Lautsprechern wird ein zum Display hin feuerndes 4-Speaker-System mit 3D-Audio. Jeweils zwei Hoch- und Tieftöner sorgen trotz des kompakten Gehäuses für einen guten Klang, vor allem in Filmen mit Dolby Atmos und bei Musik. Natürlich ersetzt das Air kein Surround-System, doch für die Beschallung unterwegs ist es durchaus gut zu gebrauchen.