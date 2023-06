Fehler nach Windows 11 Patch-Day: Chrome lässt sich nicht starten

Patch lässt dich nicht einfach deinstallieren

Das geht aus Meldungen des Online-Magazins Bleeping Computer hervor. Das Magazin berichtete bereits vor einigen Tagen von Fehlern nach der Installation des Windows 11-Updates KB5027231.Die ersten Fehlerberichte kamen von Windows-Administratoren und -Benutzer direkt nach der Freigabe am Patch-Day. Die Betroffenen entdeckten Probleme beim Starten des Webbrowsers Chrome. Auch die sofortige Deinstallation des Updates half nicht, beziehungsweise ließ sich laut Bleeping Computer nicht durchführen.Ein Windows-Administrator berichtet: "Ich habe KB5027231 auf eine Reihe von Benutzern ausgerollt, und Chrome ist überall defekt. Bei dem Versuch, die Installation über WSUS zurückzusetzen, wird in der Ereignisanzeige ein 'katastrophaler Fehler' angezeigt, und WSUS zeigt an, dass ich die Installation nicht zurücksetzen kann".Wie sich nun herauskristallisiert, handelt es sich bei den Problemen um Kompatibilitätsprobleme auf Systemen, die durch Cisco, Malwarebytes oder WatchGuard EDR- und Antivirenlösungen geschützt sind.Malwarebytes hat bereits bestätigt , dass es sich um ein bekanntes Problem handelt. Es betrifft demnach Kunden, die Malwarebytes Anti-Malware-Produkte mit dem Anti-Exploit-Modul verwenden, und riet den Betroffenen, Google Chrome als geschützte Anwendung zu deaktivieren. "Am 13. Juni 2023 verursachte das Microsoft-Update KB5027231, das auf Windows 11 installiert wurde, einen Konflikt zwischen Google Chrome und dem Exploit-Schutz, was zu Browser-Abstürzen führte", so Malwarebytes.Mitarbeiter von WatchGuard bestätigten ebenfalls, dass sich Google Chrome unter Windows 11 nicht mehr öffnen lässt, wenn der Exploit-Schutz in der Endpoint Security-Software des Unternehmens aktiviert ist.Es wird vermutet, dass der Fehler aufgrund weiterer automatischer Schutzmaßnahmen in Windows 11 aufgetreten ist. Microsoft hat sich aber bisher noch nicht zu dem Problem geäußert.