Passwortmanager von Chrome bekommt endlich ein wichtiges Feature

Google Chrome ist der mit Abstand beliebteste Browser unserer Zeit, entsprechend viele Menschen nutzen auch dessen Passwort-Manager. Dieser ist zwar sehr praktisch, allzu viele Extras bzw. Features bietet er aber nicht. Das wird sich demnächst jedoch ändern.

Teilen-Button kommt

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Zusammenfassung Google Chrome ist der beliebteste Browser, dessen Passwortmanager bietet aber wenig Extras.

Neuerung: Teilen-Button zum Versenden von Passwörtern auf Knopfdruck.

Video zeigt bereits den Button, Funktionalität wird beim Drücken aber noch nicht ausgelöst.

Chromium-Entwickler arbeiten an bequemerer Möglichkeit, Passwort zu verschicken.

Google hat neue Funktionalitäten im Passwortmanager angekündigt: Desktop-Shortcut, Authentifizierungsmethoden, Notizfunktion und Import-Feature.

Der in Chrome integrierte Passwortmanager ist eine zweifellos sinnvolle Sache, denn damit kann man sich nicht nur selbst vergebene Passwörter "merken", sondern sich auch sichere Kombinationen von Chrome vorschlagen lassen und dann gleich speichern. Das war es aber im Wesentlichen auch schon in Bezug auf Funktionalitäten. Wer auf Drittanbieter-Lösungen setzt, der weiß, dass man auch bei Passwortmanagern so manches praktische Zusatz-Feature integrieren kann.Doch demnächst bekommt der Passwortmanager von Chrome Neuerungen, die man nur als sinnvoll bezeichnen kann. Dazu zählt vor allem die Möglichkeit, das Passwort mit jemandem zu teilen. Denn bisher kann man diese Informationen nur durch verhältnismäßig umständliches Kopieren und Einfügen weitergeben, auf Knopfdruck kann man seine Zugangsdaten bisher nicht an andere weitergeben.Das ändert sich jedoch: Konkret hat ein Leser von Android Police in einem Preview-Build entdeckt, dass Chrome künftig einen "Teilen"-Button aufweisen wird. Wenn man im Passwortmanager einen gespeicherten Eintrag anklickt, dann sind dort derzeit nur Buttons für "Bearbeiten" und "Teilen" zu finden, @Leopeva64 zeigt auf Twitter nun eine Version dieser Ansicht, die rechts einen zusätzlichen "Share"-Knopf besitzt. Dazu steht auch ein Video bereit, in diesem ist allerdings zu sehen, dass der Button bisher beim Drücken keine konkrete Funktionalität auslöst.Wirklich überraschend ist das nicht, denn es ist bereits länger bekannt, dass die Chromium-Entwickler an einer bequemeren Möglichkeit arbeiten, ein Passwort zu verschicken. Wann das kommt, ist derzeit nicht bekannt.Anfang Juni hat Google bereits selbst bekannt gegeben, dass der Passwortmanager neue Funktionalitäten bekommt, darunter einen Desktop-Shortcut, weitere Authentifizierungsmethoden, eine integrierte Notizfunktion und ein Import-Feature.