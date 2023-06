Google aktualisiert Street View endlich in Deutschland - nach 15 Jahren

Googles Kartendienst Street View ist überaus praktisch, zumindest dann, wenn man außerhalb Deutschlands lebt oder reist. Denn hierzulande sind nicht nur ganze Straßenzüge verpixelt, das Bildmaterial ist zudem veraltet. Doch Google hat nun ein Einsehen und macht neue Aufnahmen.

Endlich wird Street View aktualisiert

Zusammenfassung Google aktualisiert Street View in Deutschland: Aufnahmen ab 22. Juni 2023.

91% der Befragten bewerten Street View mittlerweile positiv.

Verpixelung vor/nach Aktualisierung weiterhin möglich.

Konkurrenzdienst von Apple musste nur wenige Gebäude unkenntlich machen.

Derzeit sind die Aufnahmen, die man auf Street View sehen kann, hoffnungslos veraltet. Denn derzeit bekommen Nutzer Material von 2008 oder 2009 zu sehen und das ist zudem voller "Lücken". Das liegt daran, dass es damals eine Privatsphäre-Paranoia gegeben hat. So mancher Hausbesitzer wollte nicht, dass sein Gebäude "überall im Internet" zu sehen ist.Das nahm regelrecht hysterische Züge an. Zwar konnte Google Street View damals starten, aber eben in einer stark kastrierten Form. Das Unternehmen hatte in weiterer Folge wenig Lust, die Ansichten der Straßenzüge zu pflegen und zu aktualisieren.Nun hat der kalifornische Konzern angekündigt, dass man sich auf "das nächste Kapitel für Google Street View in Deutschland" freue. In einem Blogbeitrag schreibt Google nun: "Einige von euch können sich vielleicht noch an den Wirbel im Sommer 2010 erinnern, als wir Street View nach Deutschland gebracht haben. Wir entschieden uns damals, keine neuen Bilder für Deutschland auf Street View zu veröffentlichen, während wir überall sonst in Europa weiteres Bildmaterial hinzufügten und aktualisierten."Doch auch bei Google weiß man, dass diese Aufnahmen längst nicht mehr aktuell sind. Das Unternehmen gibt auch an, dass sich die Sicht auf Street View buchstäblich geändert hat. Denn laut einer repräsentativen Umfrage bewerten mittlerweile 91 Prozent der Befragten den Dienst als positiv oder sehr positiv.Deshalb wird Street View in Deutschland eine "lang erwartete Aktualisierung bekommen", so das Unternehmen. Ab dem 22. Juni 2023 werden in Deutschland wieder Street View-Autos unterwegs sein, wo und wann Google unterwegs sein wird, kann man auf einer eigenen Seite einsehen.Man wird auch weiterhin die Möglichkeit zur Verpixelung haben, und zwar vor und nach der Aktualisierung. Die Frage ist, ob das auch tatsächlich gemacht wird. Denn die Aufregung hat sich diesbezüglich längst gelegt, beim Konkurrenzdienst von Apple ist beispielsweise praktisch kein Gebäude unkenntlich gemacht worden. Deshalb kann man annehmen, dass auch Google darauf spekuliert, dass sich der Staub diesbezüglich gelegt hat.