Kürzlich kündigte Google an, dass es seine Kameraautos wieder auf die Straßen schicken wird. Allerdings teilte das Unternehmen heute mit, dass jetzt schon erste aktuelle Aufnahmen online gehen - diese stammen allerdings aus dem Jahr 2022, da wurden also bereits ohne größere Ankündigung neue Fotos von einigen Regionen aufgenommen.Der Start ist relativ bescheiden und umfasst im Kern vier kleinere Gebiete:In der kommenden Zeit sollen deutlich mehr Aktualisierungen folgen. "Wir sind bereits seit Juni wieder mit unseren Fahrzeugen in Deutschland unterwegs und werden die neuesten Bilder veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind - und so Bildmaterial von weiteren Regionen im ganzen Land hinzufügen", erklärte Sven Tresp, Program Manager für Street View.Nutzer können bei Google wieder nachsehen , wann die Kameraautos in welchen Regionen unterwegs sein werden. In den Planungen finden sich jetzt auch zahlreiche Gegenden wieder, die bisher gar nicht berücksichtigt waren - vor allem zahlreiche kleinere Städte und ländliche Regionen.Der erste Start Street Views vor weit mehr als zehn Jahren hatte in Deutschland zu einer riesigen Aufregung geführt. Besorgte Bürger machten gemeinsam mit der Boulevard-Presse gegen den Panorama-Dienst mobil und schürten Ängste vor der Veröffentlichung der Bilder von Hausfassaden im Internet. Google nahm daraufhin lange Zeit Abstand davon, den Dienst in Deutschland weiter auszubauen. Vergleichbare Angebote wie Apples Umsehen-Funktion existieren nun auch für Deutschland bereits seit einiger Zeit in hoher Qualität, ohne dass die Befürchtungen sich bewahrheitet hätten.