Apple Maps: Großes Update bringt viel Neues & eine Street View-Kopie

Apple hat jetzt eine deutlich verbesserte Version seines Kartendienstes für Deutschland veröffentlicht. Zu den verschiedenen Neuerungen, die der Nutzer hier nun bereitgestellt bekommt, gehört auch eine Street View-Kopie ohne verpixelte Häuser.

Aktuelle Straßenfotos

Die jetzt bereitgestellt neue Fassung des Apple Maps-Dienstes beruht auf einer weitgehend neuen Datenbasis. Diese soll deutlich mehr Detailinformationen bieten als der bisherige Service. Allein schon an der normalen Kartendarstellung zeigt sich der deutlich höhere Grad an Details, die nun dazugekommen sind. Hier wurden außerdem besondere Wahrzeichen in der 3D-Darstellung mit eigenen Modellen versehen, so dass diese mehr aus dem übrigen Bild herausstechen und sich von Touristen nun leichter finden lassen.Verbessert wurde nach Angaben Apples auch die Navigations-Funktion. Die Ansagen durch den Sprachcomputer sollen hier nun deutlich natürlicher klingen. "An der nächsten Ampel links abbiegen", heißt es hier nun beispielsweise - ganz so, als würde der Beifahrer den Weg erklären. Der Fahrer wird hier vor Kreuzungen auch auf die richtige Spur hingeweisen. Darüber hinaus wird angezeigt, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem jeweiligen Straßenabschnitt gelten.Nutzer des ÖPNV bekommen in Apple Maps jetzt auch genauere Angaben über Reiseverbindungen geliefert. Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussmöglichkeiten, um die Reiseplanung zu erleichtern. Karten zeigt auch wichtige Informationen in Echtzeit an, wie Ausfälle. Und auch die Fußgänger-Navigation wurde weiterentwickelt.Eines der großen neuen Features heißt "Umsehen" und ist faktisch eine Nachbildung der Street View-Funktion aus Google Maps . Aufgrund der Aufregung über die Straßenfotos sah Google allerdings vor vielen Jahren davon ab, dieses Angebot in Deutschland auszubauen und zu pflegen. Daher findet man hier nun quasi schon historische Aufnahmen seiner Nachbarschaft vor, bei denen zahlreiche Gebäude verpixelt sind.Apple kann hier nun mit neuen Aufnahmen aufwarten - allerdings erst einmal nur von München. Andere Städte sollen folgen. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man bei der Umsetzung eng mit der bayerischen Datenschutzbehörde zusammengearbeitet: Man bietet auch die Möglichkeit der Verpixelung an - allerdings dürfte es mangels einer großen öffentlichen Aufregung kaum dazu kommen, dass besonders viele Abschnitte nicht mehr zu erkennen sind.