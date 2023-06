Neuer Xbox-Controller aufgetaucht: Starfield-Edition - so sieht er aus

Das neue Starfield Action-Rollenspiel für Microsoft Windows-PCs und die Xbox Series S|X ist noch nicht erhältlich, da wurde schon ein spezieller Controller für das Game entdeckt. Angeblich soll er bereits in der kommenden Woche in den Verkauf gehen.

Event am 11. Juni geplant

Zusammenfassung Starfield in Entwicklung für Windows & Xbox Series X/S.

Spezieller Starfield-Controller entdeckt.

Verkaufstermin soll offiziell am 12. Juni 2023 sein.

Am 11. Juni Einblicke in das Spiel bei Starfield Direct.

Xbox Games Showcase-Live-Streaming-Event am 11. Juni.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für PC & Xbox.

Starfield von den Bethesda Game Studios befindet sich derzeit noch in Entwicklung. Bisher gibt es nur Einblicke in das Spiel selbst, aber noch keine Informationen über passende Bundle-Deals von Microsoft für die Xbox. Das ändert sich jetzt - ein Starfield-Controller wurde geleakt.Der Twitter-Nutzer "NunezShy" postete ein Foto des Controllers. Er hatte den bisher so noch nicht vorgestellten Controller in einem nicht genannten Geschäft entdeckt. Auch wo, also in welcher Stadt, hat er nicht dazu geschrieben. Dazu erklärte er nur, dass er Informationen habe, dass dieses neue Xbox-Zubehör offiziell nicht vor Montag, 12. Juni 2023, in den Verkauf gehen sollte.Der Controller hat die Grundfarbe Weiß und darauf verschiedene farbliche Ornamente, die vom Aussehen an Schaltkreise erinnern. Die Haupttaste der Xbox ist von einem Regenbogenstreifen umgeben. Die beiden Daumensticks scheinen laut dem Bild durchsichtig zu sein, mit etwas roter Farbe an der Unterseite. Das D-Pad glänzt in Gold.Mit dem angeblichen Verkaufstermin hat es noch etwas auf sich. Am 11. Juni soll es im Rahmen der "Starfield Direct" neue Einblicke in das Action-Rollenspiel geben. Das wurde bereits im März angekündigt . Microsoft könnte also diesen speziellen Starfield Xbox Controller am 11. Juni offiziell ankündigen. An dem Tag ist auch ein Live-Streaming-Event für Xbox Games Showcase eingeplant. Im Anschluss wird das Starfield Direct-Event abgehalten. Starfield erscheint am 6. September 2023 für den PC und die Xbox Series X/S.Zudem wird es direkt zum Start dann im Xbox Game Pass enthalten sein. Für die Sony PlayStation 5 ist es nicht geplant.