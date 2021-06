Starfield ist ein "Han Solo-Simulator" und "NASA trifft Indiana Jones"

Microsoft hat auf dem Xbox & Bethesda Showcase auf der E3 einen Teaser zu Starfield gezeigt, doch auch wenn es erste Bilder aus dem Spiel zu sehen gab: Richtig schlau ist man danach nicht, denn Gameplay gab es keines zu sehen. Interviews brachten aber etwas Licht ins Dunkle.

Han-Solo-Simulator

Die Existenz von Starfield ist seit mittlerweile Jahren bekannt und es wird auch mit riesiger, ja gewaltiger Spannung erwartet - kein Wunder, denn schließlich ist das Science-Fiction-Spiel der nächste große Titel von Bethesda. Doch was ist Starfield eigentlich? Diese Frage konnte der Teaser-Trailer beantworten - und auch nicht. Denn im Grunde hat das Video nur verraten, was ohnehin bekannt ist: irgendwas mit Weltraum.Interessierte mussten also hoffen, dass die Entwickler in E3-Interviews mehr verraten, und das taten sie auch, wie Eurogamer berichtet. Ob man deshalb schlauer ist? Eher nicht, denn allzu spezifisch waren die Bethesda-Manager und -Entwickler nicht. Und dennoch sind die Hinweise interessant, schon alleine deshalb, weil hier gleich diverse popkulturelle Anspielungen fielen.So sagte etwa Ashley Cheng, Production and Studio Director bei Bethesda: "Für mich ist Starfield der Han-Solo-Simulator. Steig in ein Schiff, erkunde die Galaxie und mach unterhaltsame Sachen."Bethesda-Chef Todd Howard meinte indes, dass man in Starfield einen Weltraum-Abenteurer bzw. -Forscher spielt und das fühle sich an wie "NASA trifft Indiana Jones trifft die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen". Grundsätzlich spielt man in Starfield einen neuen Rekruten im Constellation-Programm, das ist eine Gruppe Weltraumforscher, die 300 Jahre in der Zukunft die großen Mysterien des Weltraums erkunden wollen.Howard weiter: "Es gibt eine Menge Fraktionen im Spiel, aber Constellation ist die Hauptfraktion, der man angehören wird. Von der Spielstruktur her ist es ein bisschen wie Skyrim, wo man derjenige sein wird, der man sein will, und dann gibt es verschiedene Fraktionen, denen man beitreten kann, und man kann sich wirklich seinen eigenen Weg bahnen. Wir haben also eine Geschichte, die wir erzählen, und dann haben wir eine Menge anderer, wie wir es gerne tun. Und unsere Hoffnung ist, dass jeder Spieler das Gefühl hat, dass er sagen kann, hier ist, wer ich in diesem Universum sein möchte - und dann geben wir ihm ein Ventil, um das auszudrücken."