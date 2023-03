Die Reise beginnt im September: Starfield hat ein Erscheinungsdatum

Bethesda hat das Veröffentlichungsdatum für Starfield bekannt gegeben. Demnach erscheint das Weltraum-Epos am 6. September 2023 und damit fast ein Jahr später als ursprünglich geplant. Wer sich für das Spiel interessiert, darf sich außerdem ein weiteres Datum im Kalender anstreichen.Enthüllt wurde das Release-Datum von Starfield in einem neuen Trailer, der uns mit schönen und teils auch rätselhaften Weltraumaufnahmen auf das vielleicht meist erwartete Spiel des Jahres einstimmt. Im Anschluss meldet sich außerdem Game Director Todd Howard zu Wort und kündigt für den 11. Juni eine Starfield Direct an, bei der das Spiel dann noch einmal mit vielen neuen Details ausführlich vorgestellt wird.Starfield erscheint am 6. September 2023 für den PC und die Xbox Series X/S . Zudem wird es direkt zum Start dann im Xbox Game Pass enthalten sein. Eine Version für Sonys PlayStation 5 kommt hingegen nicht.