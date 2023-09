Xbox-Leak: Das ist Microsofts neuer Controller für "Direct-To-Cloud"

Im Rahmen des riesigen Xbox-Leaks sind auch Details zu neuen Controllern für die Xbox-Spielkonsolen öffentlich geworden. Microsoft hat aber noch mehr vor: der Controller soll künftig alles sein, was man für den Zugang zum Xbox-Gaming braucht.

Microsoft

Premium-Controller mit Codenamen 'Sebille'

Neue, leisere und modulare Sticks

Keine Konsole mehr nötig

Zusammenfassung Xbox-Leak enthüllt Details zu neuen Controllern und Konsolen

Neuer Xbox Wireless Controller "Sebille" geplant für 2023

Sebille-Controller mit internem Beschleunigungsmesser und Gyroskop-Steuerung

Controller mit Bluetooth 5.2, "Xbox Wireless 2" und haptischem Feedback

Herstellung mit mehr Recycling-Materialien und austauschbarem Akku

Direct-To-Cloud-Verbindung ermöglicht Streaming ohne zusätzliche Hardware

Neben Sebille-Controller auch abgespeckte und Premium-Versionen geplant

Neben den neuen Refresh-Versionen der Xbox Series X und Series S, die jeweils im September und November 2024 auf den Markt kommen sollen, plant Microsoft auch noch neue Controller. Noch in diesem Jahr soll ein neuer Xbox Wireless Controller erscheinen, der den Codenamen "Sebille" trägt.Der Sebille-Controller wird erstmals mit einem internen Beschleunigungmesser daherkommen, so dass Microsoft damit die Steuerung durch Bewegungen per Gyroskop möglich macht. Der neue Controller ist offenbar zweifarbig gestaltet und soll auch die Möglichkeit bieten, per WLAN direkt mit Cloud-Spielen verwendet werden zu können.Bluetooth 5.2 und eine überarbeitete Version der proprietären Funk-Verbindung in Form von "Xbox Wireless 2" sollen ebenfalls integriert sein. Microsofts Dokument verspricht außerdem "präzises haptisches Feedback" mittels Schwingspulenantrieben, die auch als eine Art Lautsprecher verwendet werden können. Zur weiteren Ausstattung des neuen Controllers gehört laut Microsofts ein Set leiserer Tasten und Analog-Sticks, die die Nutzung angenehmer und weniger geräuschvoll machen sollen.Außerdem will Microsoft den neuen Controller mit mehr Recycling-Materialien fertigen und einen wiederaufladbaren, austauschbaren Akku bieten. Die Reparierbarkeit soll zudem ebenfalls erleichtert werden, wobei man unter anderem auf modulare Thumbsticks setzt, wie sie auch schon bei anderen Controllern geboten werden. Eine wichtige Verbesserung ist auch, dass der Beschleunigungsmesser im Inneren des Controllers auch für eine Lift-to-Wake-Funktion verwendet werden soll, so dass sich der Controller einschaltet, wenn man ihn hochhebt.Dass Microsoft bei dem neuen Controller auf Direct-To-Cloud-Verbindung setzt, ist eines der wichtigsten Details aus dem Papier. Damit soll es offenbar optional möglich sein, den Controller zur Steuerung von Spielen per Streaming zu verwenden, ohne dass irgendeine andere Hardware benötigt wird. Microsoft könnte so also das Streaming von Konsolen-Spielen ohen Konsole, ohne Streaming-Dongle, ohne Set-Top-Box oder ähnliches möglich machen.Für die Redmonder ist dies laut der Präsentation von 2022 eine Möglichkeit, ein noch breiteres Publikum zu erreichen und die Hürden für den Einstieg in das Xbox-Ökosytem abzusenken. Auf der anderen Seite will Microsoft offenbar auch noch andere Varianten seiner Controller anbieten. Zum Einen erwähnt die Präsentation eine abgespeckte Version des Sebille-Controllers, andererseits taucht aber auch eine "Luxus"- bzw. "Premium"-Version auf, die wohl noch oberhalb des Xbox Elite Controllers angesiedelt sein würden.Inwiefern sich all diese Pläne bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten, da die Roadmap wie erwähnt aus dem letzten Jahr stammt und sich Microsofts Prioritäten und Ziele mittlerweile durchaus geändert haben könnten.