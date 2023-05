Drogen und Jetpack-Sex: Altersfreigabe verrät heiße Details zu Starfield

Im kommenden Weltraum-RPG Starfield wird man viele Möglichkeiten haben, sich die Zeit zu vertreiben. Jetzt hat die US-Behörde für Altersfreigaben einige interessante Details zu den Freizeitmöglichkeiten verraten: Auf Spieler warten Drogen und Sex mit Jetpack.

Starfield: ESRB bestätigt M-Rating und enthüllt Details

An dieser Stelle der Hinweis: Wer keine Spoiler zu Starfield will, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen!

Zusammenfassung Starfield: RPG im Weltraum bekommt M-Rating

Inhalte: Blut, Vulgärsprache, anzügliche Themen, Drogen, Gewalt

Sex mit Jetpack, suggestive Dialoge nach sexueller Begegnung

Droge Aurora, kaufbar, stehlbar, Verzerrungseffekt

Starfield wird offiziell am 6. September 2023 die Pforten zu einer neuen Weltraum-Welt öffnen, die das Rollenspiel-Gefühl von Skyrim mit dem Reiz der Science-Fiction zusammenbringen soll. Außer durch Gameplay-Trailer war bisher nur wenig zu den Aktivitäten bekannt geworden, die Spieler neben den üblichen Beschäftigungen erwarten. Jetzt hat die Behörde zur Altersfreigabe in den USA, das ESRB (Entertainment Software Rating Board), Starfield mit M für Mature 17+ bewertet, da "Blut, vulgäre Sprache, anzügliche Themen, Drogenkonsum und Gewalt" enthalten ist.Neben dem Rating liefert die Behörde auch eine Zusammenfassung der Bewertung, die einige sehr interessante Details liefert, die konkret auf Szenen aus dem Spiel eingehen. Das ESRB bestätigt, dass Spieler in Starfield in die Rolle eines Bergarbeiters schlüpfen, der die Galaxie nach Artefakten absucht. Dabei gibt es Interaktionen "zwischen den Charakteren, Quests, futuristische Waffen, Laser, Äxte und Sprengstoffe". Soweit die recht normale Beschreibung für einen Titel mit M-Rating.Ferner informiert man über möglichen "suggestiven Inhalt in Gesprächen", die Charakter mit der Spielfigur führen. IGN zitiert hier aus dem Gespräch nach einer sexuellen Begegnung: "Das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die hundertprozentig tödlich ist"; "Ich bin dafür, ein wenig wild zu werden, aber das nächste Mal sollten wir es ohne die Jetpacks versuchen." Ob der Jetpack-Sex nur Erwähnung findet oder im Spiel wirklich erlebt werden kann, ist noch nicht bekannt.Sicher ist dagegen, dass die Droge "Aurora" eine wichtige Rolle in dem Spiel spielen darf. Die Droge kann von Händlern gekauft oder gestohlen werden, zu einem Zeitpunkt im Spiel kommt der Spielcharakter auch mit einem Drogenlabor in Berührung. Die Verwendung von Aurora führt zu einem "Verzerrungseffekt auf dem Bildschirm", so das ESRB.