Sony WF-1000XM5 Kopfhörer: Das sind die neuen ANC-Earbuds

Sony bringt in Kürze seine neuen, hochwertigen In-Ear-Kopfhörer Sony WF-1000XM5 auf den Markt, zu denen bisher nur wenig bekannt ist. Wir können jetzt immerhin hochauflösende Bilder zeigen und einige erste weitere Details nennen.

Die Sony WF-1000XM5 führen die beliebte Serie von Bluetooth-Earbuds mit integrierter aktiver Geräuschunterdrückung fort, die seit einigen Jahren als kleineres Gegenstück der großen Over-Ears der WH-Serie erhältlich sind. Die neuen Earbuds fallen offensichtlich noch einmal ein Stück kleiner aus als ihre Vorgänger und dürften sich somit deutlich komfortabler tragen lassen.Sony vereinfacht das Design der neuen WF-1000XM5 offensichtlich etwas, wobei die Oberfläche des Gehäuses abseits der matten Touch-Bereiche glänzend gehalten ist. Damit will man wohl für einen hochwertigen Eindruck sorgen und die Haptik gegenüber den diversen günstigeren Modellen aus dem hauseigenen Produktportfolio verbessern.Die neuen Sony WF-1000XM5 können in Verbindung mit ihrem Trage-Case durch mehrfaches Nachladen eine Laufzeit von insgesamt bis zu 24 Stunden erreichen. Noch ist aber unklar, wie lang die Kopfhörer mit einer Akkuladung bei aktivierter Geräuschunterdrückung durchhalten werden. Fest steht aber, dass die kleinen drahtlosen Kopfhörer nach einer nur dreiminütigen kurzen Lade-Session für eine Stunde genutzt werden können.Zur weiteren Ausstattung der jeweils nur 5,9 Gramm schweren WF-1000XM5 gehören laut einer Vergleichstabelle, die vom Walkman Blog veröffentlicht wurde, auch die üblichen anderen Features der Familie von Wireless-Kopfhörern aus dem Hause Sony. Sie bieten unter anderem Qi Wireless-Charging über das Transportgehäuse, haben die Technologie für die genaue Stimmerfassung an Bord und können mit mehreren Hostgeräten gleichzeitig verbunden werden.Die Verfügbarkeit dürfte kurz nach dem Launch gegeben sein. Zum Preis liegen uns noch keine Angaben vor.