Sony: Günstigere ANC-Kopfhörer mit V1-Soundchip aus dem High-End

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat mit den WH-CH720N neue drahtlose Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt, die den gleichen Prozessor an Bord haben, wie die beliebten, aber teuren High-End-Kopfhörer WH-1000XM5, aber deutlich günstiger zu haben sind. Auch die berühmte Geräuschunterdrückung ist an Bord.

Genauso gute Geräuschunterdrückung wie doppelt so teure Premium-Kopfhörer?

Bis zu 50 Stunden Laufzeit, 35 Stunden mit ANC

Zusammenfassung Sony WH-CH720N: Over-Ear-Kopfhörer mit V1-Chip.

Preisempfehlung: 150 €, 192 g leicht, Akkulaufzeit bis zu 50 Std.

Bluetooth 5.2, Klinkenanschluss, Touch-Steuerung & Sprachassistent.

DSEE für besseren Klang von komprimierter Musik.

USB-C-Port für schnelle Energieversorgung, volle Ladedauer 3,5 Std.

Verfügbar in Schwarz, Weiß & Blau in den nächsten Tagen.

Sony will mit den neuen WH-CH720N Wireless ANC-Kopfhörern den Einstiegspreis für leistungsfähige Geräuschunterdrückung bei Over-Ear-Kopfhörern deutlich drücken. Hierzulande kommen die neuen Kopfhörer mit einer offiziellen Preisempfehlung von 149,99 Euro auf den Markt - zum Vergleich: die Sony WH-1000XM5, aus denen der V1-Chip stammt, kosteten zum Start ganze 379 Euro.Der V1 wird nun also auch in den günstigeren neuen Kopfhörern verbaut und sorgt nicht nur für die Funkverbindung zum Hostgerät per Bluetooth und die Audioverarbeitung, sondern auch für die aktive Geräuschunterdrückung, die bei Sonys Premium-Kopfhörern seit Jahren immer wieder über alle Maßen gelobt wird.Bei den Sony WH-CH720N sorgt der V1 dafür, dass die aktive Geräuschunterdrückung in 20 Stufen individuell geregelt werden kann, während die Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) von Sony dafür sorgen soll, dass komprimierte Musikinhalte besser klingen. Sie sollen also auch gut für die Wiedergabe von Streaming-Inhalten oder Musikdateien in komprimierten Formaten geeignet sein, sagt jedenfalls der Hersteller.Sony verspricht weiterhin, dass die neuen Kopfhörer mit ihrem Kunststoffgehäuse und den Kunstleder-Polstern mit 192 Gramm relativ leicht ausfallen sollen. Die Akkulaufzeit gibt Sony mit maximal 35 Stunden an - inklusive eingeschalteter Active Noise Cancellation (ANC). Ohne Geräuschunterdrückung sollen sogar 50 Stunden möglich sein.Wie groß der eingebaute Akku ist, verraten die Spezifikationen von Sony nicht. Die Energieversorgung erfolgt über einen USB-C-Port. Nach nur zehn Minuten sollen die Kopfhörer ausreichend Energie aufgenommen haben, um eine Stunde drahtlos genutzt werden zu können. Die volle Ladedauer wird mit 3,5 Stunden beziffert.Der Treiber der Sony WH-CH720N ist mit 30 Millimetern Durchmesser genauso groß wie bei den teuren WH-1000XM5. Optional kann man die Kopfhörer nicht nur per Bluetooth 5.2 betreiben, sondern auch über einen analogen Klinkenanschluss. Natürlich gibt es auch wieder eine Taste für den Zugriff auf den Sprachassistenten und die Möglichkeit, die Musikwiedergabe per Touch zu steuern.Die neuen, günstigeren ANC-Kopfhörer von Sony sind in den Farben Schwarz, Weiß und Blau ab Anfang März über den Einzelhandel verfügbar.