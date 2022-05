Sony LinkBuds S im Detail: Kleinste & leichteste ANC-Kopfhörer der Welt

Der japanische Hersteller Sony feiert mit seinen ANC-Kopfhörern immer wieder Erfolge, da die Geräte trotz recht hoher Preise sehr beliebt sind. Nach den jüngsten Over-Ear-Modellen legt man bald mit den "leichtesten und kleinsten" Earbuds mit Geräuschunterdrückung nach.

In Kürze in drei Farben erhältlich

Sony

Die Sony LinkBuds S ergänzen die vor kurzem mit den "gelochten" normalen LinkBuds neu begründete Serie von drahtlosen, ANC-fähigen In-Ear-Kopfhörern und bieten wieder ein eher traditionelles Design. Allerdings will Sony damit punkten, dass die LinkBuds S WF-LS900 kleiner und leichter sind als ähnliche Modelle.Dabei nimmt man den Mund recht voll und behauptet, dass es sich um die kleinsten und leichtesten Drahtlos-Kofphörer mit Unterstützung für aktive Geräuschunterdrückung und High-Resolution Audio Wireless handelt. Tatsächlich wiegen die Kopfhörer jeweils nur 4,8 Gramm und sollen bis zu 20 Stunden Laufzeit bieten.Allerdings rechnet Sony dabei offenbar die Laufzeit inklusive Nachladen über den Akku im Trage-Case mit, so dass abzuwarten bleibt, wie lange eine Akkuladung die LinkBuds S mit aktivierter Geräuschunterdrückung jeweils laufen lässt. Die kleinen Kopfhörer sollen über einen Treiber mit fünf Millimetern Durchmesser verfügen, der für kräftigen Bass und klare Stimmwiedergabe gleichermaßen sorgen kann.Darüber hinaus sind die LinkBuds S nach IPX4 zertifiziert und können somit Spritzwasser und Schweiß widerstehen, um so im Regen oder beim Sport nutzbar zu sein. Die Verbindung zum Hostgerät erfolgt natürlich über Bluetooth 5.2 und es gibt unter anderem Adaptive Sound Control, so dass die Kopfhörer ihre Wiedergabe automatisch anpassen, um jeweils ein optimales Hörerlebnis zu liefern, egal in welcher Umgebung sie verwendet werdenm.Die integrierten Mikrofone werden auch für die sogenannte Speak-To-Chat-Funktion genutzt, so dass die Musikwiedergabe auf Wunsch automatisch gestoppt wird, sobald der Nutzer ein Gespräch beginnt. Die Sony LinkBuds S dürften in Kürze für 199 Euro auf den Markt kommen und sind dann in den Farben Schwarz, Weiß und Beige erhältlich.