Sony WH-1000XM4: Das neue Flaggschiff der ANC-Kopfhörer ist da

Mit den Sony WH-1000XM4 stellt der japanische Hersteller jetzt sein neu­es Flaggschiff im Bereich der ANC-Kopfhörer vor. Neben Verbesserungen bei der Geräuschunterdrückung stehen Klangoptimierungen und das Kop­peln mit mehreren Bluetooth-Geräte im Mittelpunkt.

Nachdem bereits die Vorgänger WH-1000XM3 den Thron der kabellosen Kopfhörer mit Active Noise Cancelling besetzen konnten, sollen die neuen Sony WH-1000XM4 in Hinsicht auf den Funktionsumfang die wenigen Lücken füllen, die zur Konkurrenz klaffen. Die Japaner erfinden dabei das Rad nicht neu, was am beinahe unverändertem Design der Over-Ear-Kopfhörer zu erkennen ist. Viel mehr wurde das Innenleben aufgebohrt, unter anderem mit einem neuen Bluetooth-Audio-Chip. Ebenso liefert Sony die oft vermisste Möglichkeit nach, die Kopfhörer jetzt auch mit mehr als nur einem Bluetooth-Gerät parallel zu verbinden.Weiterhin unterstützen die neuen Sony WH-1000XM4 das so genannte 360 Reality Audio-Feature, welches in Verbindung mit Streaming-Diensten wie Deezer und Tidal einen vir­tu­el­len 360-Grad-Klang erzeugt und somit das "Musikerlebnis intensivieren" soll. Dass Sony mit der vierten Generation die aktive Geräuschunterdrückung und die Klangqualität der ANC-Kopfhörer weiter steigert, war zu erwarten. Erste Praxiserfahrungen anspruchsvoller Nutzer bleiben jedoch abzuwarten, ob sich die Bluetooth-Headphones auch weiterhin gegen Kon­kur­ren­ten wie die Bose 700 oder die Sennheiser Momentum 3 durchsetzen können.Neu im Bunde ist ein lang erwarteter Annäherungssensor, der automatisch erkennt, ob die Kopfhörer aktuell genutzt werden. Ähnlich der Apple AirPods und anderen Produkten wird bei einer Nichtbenutzung die Musikwiedergabe pausiert. Gleiches gilt bei der neuen "Speak-to-Chat"-Funktion. Die Sony WH-1000XM4 sollen die Stimme des Nutzers erkennen und bei Gesprächen die Wiedergabe pausieren sowie Umgebungsgeräusche durchlassen. Eine gute Alternative zum bisherigen "Quick Attention"-Modus, der jedoch die Berührung der Wireless-Kopfhörer voraussetzt.Technisch sind die Sony WH-1000XM4 auf dem aktuellen Stand der Dinge. Bluetooth 5.0 samt A2DP-, HFP- und HSP-Profilen sind ebenso mit an Bord wie die Unterstützung der Audioformate SBC, AAC und LDAC. Zudem verbinden sich die Kopfhörer wahlweise über NFC und können Googles Fast Pair-Funktion verwenden. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu 30 Stunden angegeben. Nach einer Ladezeit von nur 10 Minuten soll der Strom für weitere fünf Stunden ausreichen. Die Farbvarianten in Silber und Schwarz werden im Laufe des August jeweils mit 379 Euro zu Buche schlagen. Bestellungen nehmen Online-Händler wie Media Markt, Saturn und Co. bereits an.