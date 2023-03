Sony WF-C700N: Alles zu den neuen, günstigen In-Ear-Kopfhörern vorab

Sony steht kurz vor der Einführung einer neuen, günstigen Alternative zu Apples Airpods und Samsungs Galaxy Buds . Die Sony WF-C700N True Wireless In-Ear Kopfhörer sollen mit aktiver Geräuschunterdrückung und langer Laufzeit sowie einem ergonomischen Design aufwarten.

5-mm-Treiber sorgen für Sound

Zusammenfassung Sony stellt neue In-Ear-Kopfhörer mit ANC vor: WF-C700N

Leicht: 4,6 g pro Earbud, 41 g im Case

Akkulaufzeit: 7,5/10 Std. mit/ohne ANC, Telefonie 5 Std.

Technik: 20-20.000 Hz, DSEE, 360-Reality-Audio, Bluetooth 5.2

Preis: 120 Euro, Farben: Schwarz, Weiß, Grün, Lila

Sony

Laut den uns vorab vorliegenden technischen Daten der Sony WF-C700N sollen die neuen In-Ear-Kopfhörer mit einem Gewicht von nur 4,6 Gramm sehr leicht ausfallen. Sie kommen in einem nur 41 Gramm leichten Transport-Case mit USB-C-Port daher, in dem ein 300mAh-Akku steckt. Wie groß der Akku der einzelnen Earbuds jeweils ist, ist derzeit noch unklar.Sony gibt die Akkulaufzeit der WF-C700N Earbuds mit 7,5 Stunden mit eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung an. Schaltet man die Active Noise Cancellation (ANC) ab, soll die Laufzeit auf ordentliche 10 Stunden an. Mittels des Transport-Cases soll die Laufzeit jeweils verdoppelt werden können, sodass man auf 20 Stunden bzw. 15 Stunden mit eingeschalteter ANC kommen kann.Bei der Verwendung für Telefonie soll die Laufzeit jeweils auf fünf Stunden sinken, unabhängig davon, ob ANC aktiv oder inaktiv ist. Durch das Case wird auch in diesem Fall die Laufzeit per Nachladung verdoppelt. Innerhalb von 10 Minuten soll sich der Akku so weit laden lassen, dass man auf rund eine Stunde Laufzeit kommt. Eine volle Akkuladung dauert nach Angaben des Herstellers rund drei Stunden.Sony gibt den Frequenzbereich der mit einem Durchmesser von fünf Millimetern eher kleinen Treiber mit 20-20.000 Hertz an. Wie bei Sonys anderen Drahtlos-Kopfhörern unterstützen auch die neuen WF-C700N die sogenannte DSEE-Technologie, die digitale Musik mit niedriger Bitrate "hochskalieren" und dadurch besser klingen lassen soll. Außerdem wird ein Umgebungsgeräuschmodus geboten, der äußere Geräusche durchleitet und es gibt eine 360-Reality-Audio-Zertifizierung.Die Verbindung zum Host-Gerät wird mittels Bluetooth 5.2 hergestellt. Es gibt wie üblich auch Unterstützung für den Zugriff auf Sprachassistenten wie den Google Assistant. Sony will die WF-C700N Earbuds in Kürze zum Preis von rund 120 Euro auf den Markt bringen. Der Kunde hat dann die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Lila.