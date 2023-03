Sony WF-1000XM5: Erste Bilder & Infos zum ANC-Kopfhörer geleakt

Zwei Jahre nach dem Release der beliebten XM4-Kopfhörer arbeitet Sony jetzt an den WF-1000XM5. Aus einem Leak gehen erste Fotos und Informationen rund um die neuen In-Ear-Headphones mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) hervor. Doch viele Fragen bleiben offen.

Die Fragen nach Verbesserungen

Der Walkman-Blog ist über eine scheinbar offizielle Zertifizierungsstelle an die ersten Bilder und technischen Informationen rund um die kommenden Sony WF-1000XM5 gelangt. Den vorliegenden Details zufolge sollen die neuen ANC-Kopfhörer deutlich kompakter als ihre Vorgänger (WF-1000XM4) sein und durch ein weiter abgerundetes Design einen besseren Sitz im Ohr ermöglichen.Zu sehen sind die Ohrhörer in einem glänzenden schwarzen Kunststoff, der jedoch nicht für die finale Version zum Einsatz kommen muss. Gleiches gilt für das mattschwarze Ladecase der Sony WF-1000XM5, welches wie üblich mitgeliefert werden und Prognosen zufolge ebenfalls kompakter ausfallen dürfte. In Hinsicht auf die technischen Neuheiten stehen allerdings lediglich die bekannte Touch-Steuerung und eine möglicherweise schnellere Ladefähigkeit des Gehäuses inkl. Wireless-Charging (Qi) und USB-C im Raum.Angaben zur Batteriekapazität der Sony WF-1000XM5 konnten trotz diverser Bilder des Innenlebens bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Somit bleiben Gerüchte rund um eine Steigerung der Akkulaufzeit weiterhin unbestätigt. Ebenso kann über die Verfügbarkeit, Preise oder klanglichen Verbesserungen bisher nur spekuliert werden. Ein gewisses Upgrade hinsichtlich des Sounds und der Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling) dürften Interessenten allerdings erwarten können.Die Sony WF-1000XM4 starteten im Juni 2021 mit dem damals neuen V1-Prozessor und acht Stunden Akkulaufzeit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 279 Euro. Zuvor wurden die WF-1000XM3 im Juli 2019 vorgestellt. Ein Sommer-Release könnte somit auch für die neuen Sony WF-1000XM5 angedacht sein.