Sony WH-ULT900N: Neue Kopfhörer mit ANC & Ultra Power Sound

WinFuture Exklusiv

Sony bringt in Kürze mit den WH-ULT900 neue Noise-Cancelling-Kopf­hörer auf den Markt, die in der Mittelklasse angesiedelt sind und vor allem durch ihren "Ultimate Power Sound" überzeugen sollen. Wir haben jetzt die meisten technischen Details vorab vorliegen.

Sony

Sony investiert in die Mittelklasse, nicht die Oberklasse

Zusammenfassung Sony WH-ULT900 mit "Ultimate Power Sound" bald verfügbar

Nachfolger der WH-XB910, neue Mittelklasse-Produktreihe

Preise zwischen 180 und 200 Euro, bieten ANC und lange Laufzeit

40-mm-Treiber, Neodynium-Magneten, anpassbarer Klang

Bis zu 30 Stunden Laufzeit mit ANC, 50 Stunden ohne

Bluetooth 5.2, Multi-Pairing, AAC, LDAC, SBC Codecs

Unterstützt Google Fast Pair, Clear Bass, Sprachsteuerung

Verfügbar in Schwarz, Weiß, "Forest Grey", Gewicht: 255 Gramm

Die Sony WH-ULT900N bilden den Nachfolger der WH-XB910 und begründen gleichzeitig eine neue Produktreihe, die unterhalb der teuren Sony-Oberklasse (aktuell repräsentiert in Form der WH-1000XM) angesiedelt sind. Mit Preisen im Bereich zwischen 180 und 200 Euro sollen sie aber dennoch Active Noise Cancelling (ANC) und lange Laufzeit bei gutem Sound bieten.Laut einem uns vorab vorliegenden Datenblatt werden die Sony WH-ULT900 jeweils 40 Millimeter große Treiber mit Neodynium-Magneten bieten. Je nachdem, welche Einstellung man wählt, passt Sony hier den Klang des "Ultra Power Sound" in zwei Stufen an, soweit es sich anhand eines übersetzten Datenblattes nachvollziehen lässt. Je nach Betriebsmodus soll das Frequenzband 5-20.000 oder 20-20.000 Hertz abdecken.Zur weiteren Ausstattung gehört ein 520mAh großer Akku, der für eine Laufzeit von bis 30 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung und Bluetooth-Verbindung zum Hostgerät sorgen soll. Schaltet man die ANC ab, sollen sogar bis zu 50 Stunden Laufzeit per Bluetooth möglich sein.Außerdem bieten die Sony WH-ULT900 Bluetooth 5.2 inklusive Multi-Pairing, Unterstützung für AAC, LDAC und SBC Codecs. Sony wirbt außerdem mit Unterstützung für Google Fast Pair, Clear Bass, Unterstützung für die Sprachsteuerung mittels Google Assistant, Siri oder Amazon Alexa. Die entsprechenden Tasten befinden sich wie üblich am Gehäuse. Obendrein sind allerhand Sound-Einstellungen per Equalizer und ähnlichem über die Sony-eigene App möglich.Die Sony WH-ULT900N sind bald in den Farben Schwarz, Weiß und "Forest Grey" erhältlich. Das Gericht der neuen Over-Ear-Kopfhörer wird übrigens mit 255 Gramm angegeben.