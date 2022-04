Sony WH-1000XM5: Erste Bilder der neuen ANC-Kopfhörer geleakt

Im Netz sind die ersten Bilder der Sony WH-1000XM5 aufgetaucht. Sonys Kopfhörer gehören zu den Top-Modellen auf dem Markt kabelloser ANC-Headphones. Dementsprechend spannend ist daher, dass Sony sich offenbar endlich an ein neues Design wagt.

Munkeln über einige technische Verbesserungen

Sony / TechnikNews

Zur Erinnerung: Sony kombiniert in seinen Top-Modellen branchenführendes Active-Noise-Cancelling, einen hochwertigen Klang und neueste Technologien wie 3D-Audio oder eine intelligente Bewegungserkennung. Die WH-1000XM-Serie gehört damit zu den wichtigsten Bluetooth-Kopfhörern auf dem Markt. Nun wollen Technik-Blogger die ersten Bilder zum kommenden Flaggschiff aufgetrieben haben.In der fünften Generation scheint Sony endlich vom bekannten Design der Vorgängermodelle abzuweichen. Wie Ihr auf den Bildern erkennen könnt, bedeutet das ein runderes Design, das mich ein von der Form her ein wenig an die Apple AirPods Max erinnert. Sony-typisch wirken Farbkombinationen aus Weiß, Schwarz und Gold edel, wenn nicht sogar prollig.Der Blog leakt zudem einige technische Daten, die bisher zumindest vielversprechend klingen. Ein erstes Highlight ist die Akkulaufzeit, die der Hersteller wohl bei aktiviertem ANC um 25 Prozent von 40 Stunden auf 50 Stunden verbessern wird. Trotz längerer Laufzeit, soll die Ladezeit lediglich 30 Minuten länger sein. Ein Hinweis auf besseres USB-C Quick-Charging.Darüber hinaus soll ein neuer Treiber zum Einsatz kommen, der aber bisher nicht weiter spezifiziert wird. Sonys ohnehin schon gutes ANC könnte durch den Einsatz zweier Prozessoren - womöglich debütiert Sony sogar den Nachfolger des aktuellen QN1-ANC-Chips - noch besser werden und dank Bluetooth 5.2 und sechs Mikrofonen scheinen die Kopfhörer ein gutes Gesamtpaket zu werden. Wann die Kopfhörer auf den Markt kommen und wie teuer sie sein werden, ist aktuell noch unbekannt.