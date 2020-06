Sony WH-1000XM4: Erste Details zum neuen ANC-Kopfhörer geleakt

Mit den Sony WH-1000XM3 konnte der japanische Hersteller den Thron der kabellosen Kopfhörer mit ANC-Funktion besteigen, nun steht der Nach­folger in den Start­löchern. Die WH-1000XM4 sind bereits vorab beim US-amerikanischen Händler Walmart aufgetaucht.

Künstliche Intelligenz und LDAC sorgen für Hi-Res-Sound

Im Online-Shop für nur 289,99 Euro

Sony

Im Bereich der Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Can­cel­ling) gehören die Sony WH-1000XM3, die Bose QC 35 II sowie die neueren Bose 700 zur aktuellen Speerspitze. Mit den WH-1000XM4 könnte Sony bald nachlegen. Darauf deutet ein neuer Eintrag auf der Webseite der Handelskette Walmart hin. Hier wurden die Wireless-Headphones bereits für 348 US-Dollar gelistet, die zum aktuellen Zeitpunkt in etwa 309 Euro entsprechen. Ebenso verrät die mit aufgeführte Produktbeschreibung einige Details zu Sonys neuem ANC-Kopfhörer.So kann man davon ausgehen, dass die Sony WH-1000XM4 über 40mm-Treiber verfügen dürften, die über den LDAC-Codec in vergleichsweise hoher Audioqualität (Hi-Res) bespielt werden können. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz und der so genannten "Digital Sound Enhancement Engine" (DSEE Extrem) will der Hersteller komprimierte Musikdateien in Echt­zeit hochskalieren und somit den Klang verbessern. Die Akkulaufzeit wird mit 30 Stun­den angegeben, wobei die Kopfhörer per Schnellladung innerhalb von 10 Minuten Strom für weitere 5 Stunden aufnehmen können.Die meisten der aufgelisteten Funktionen der Sony WH-1000XM4 treffen bereits für den Vor­gän­ger XM3 zu. So zum Beispiel auch adap­ti­ve Anpassung an Umgebungsgeräusche, die Be­die­nung per Touch-Eingaben oder die Per­so­na­li­sie­rung über die passende Sony Connect-App. Neu scheint jedoch die "Multipoint"-Kon­nek­ti­vi­tät zu sein, sodass die Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden können. Mit dem nahtlosen Wechsel, zum Bei­spiel zwischen Smartphones und Laptops, er­fin­det Sony zwar das Rad nicht neu, bringt aber ein längst überfälliges Feature auf die Ohren.Es bleibt abzuwarten, ob sich die ersten technischen Details der Sony WH-1000XM4 wirklich bestätigen oder ob es sich bei Walmart um einen Platzhalter handelt. Bis zur offiziellen Vor­stel­lung sollte auch der Preis von 309 Euro mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.