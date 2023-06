Sony WF-1000XM5 Kopfhörer: Mehr Details zu den neuen ANC-Earbuds

Sony steht kurz vor der Einführung der neuen WF-1000XM5 True Wireless Earbuds, mit denen man ein kompakteres Design bieten will als beim Vorgängermodell. Wir haben jetzt ausführliche technische Daten zu dem neuen In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vorliegen.

Dynamic Driver X: Neuer Treiber mit 8,4 Millimetern Durchmesser

Transport-Case mit 500mAh Akku verlängert Laufzeit auf 24 Stunden

Zusammenfassung Sony WF-1000XM5: 5,9g, Dynamic Driver X, Dual-Feedback-Mikrofone

Hi-Res Audio & DSEE Extreme, Bone-Conduction & Precise-Voice-Pickup.

500mAh Akku für 24h Laufzeit, 3min Ladezeit für 1h, 2h vollständig.

Bluetooth 5.3, Multi-Point-Verbindung & IPX4 Zertifizierung.

Touch-Bereiche & Sony Connect App für Bedienung.

Preis & Verfügbarkeit noch nicht bekannt.

Sony

Die Sony WF-1000XM5 Wireless-Kopfhörer dürften in den nächsten Tagen auch endlich offiziell starten. Nach einem ersten offiziellen Marketing-Bild haben wir mittlerweile auch Einblick in ein Datenblatt vorab erhalten, um einige weitere Details zu den neuen Earbuds mit ANC (Active Noise Cancellation) nennen zu können.Wie bereits berichtet, sind die Sony WF-1000XM5 mit 5,9 Gramm sehr leicht. Sie besitzen einen sogenannten Dynamic Driver X, der mit einem Durchmesser von 8,4 Millimetern für eine hervorragende Audioqualität sorgen soll. Sony wirbt unter anderem damit, dass gleich zwei proprietäre Prozessoren an Bord sind und es Dual-Feedback-Mikrofone gibt, wobei die Geräuschreduzierung in Echtzeit optimiert werden soll, um abhängig von der Umgebung jeweils die beste Leistung zu bieten.Es gibt jeweils drei Mikrofone, die Umgebungsgeräusche noch genauer erfassen können, um gegebenenfalls in die Audiowiedergabe einzugreifen und den Klang zu optimieren. Sony zufolge sorgt der neue Treiber im Inneren der WF-1000XM5 für "satteren Gesang" und eine bessere Ausgabe von Klangdetails. HiRes Audio und DSEE Extreme werden hier ebenfalls unterstützt.Sony zufolge gibt es bei den WF-1000XM5 Kopfhörern integrierte Bone-Conduction-Sensoren und die Precise-Voice-Pickup Technologie, mit denen die Stimme des Trägers bei Gesprächen auch in lauten Umgebungen immer perfekt erfasst werden kann.Sony zufolge hat das Transport-Case der neuen ANC-Earbuds einen Zusatzakku mit 500mAh Kapazität, der die Gesamtlaufzeit der Kopfhörer auf 24 Stunden verlängern kann. Wie groß der Stromspeicher in den beiden Buds jeweils ist, wissen wir derzeit leider noch nicht. Außerdem ist weiterhin unklar, wie sich die Aktivierung der ANC auf die Laufzeit auswirkt.Sony gibt an, dass man den Akku der Kopfhörer innerhalb von nur drei Minuten mit dem Case so weit laden kann, dass die Audiowiedergabe eine weitere Stunde möglich ist. Innerhalb von zwei Stunden sollen Case und Kopfhörer voll geladen werden können.Die Verbindung zum Smartphone, Tablet oder anderen Host-Gerät wird mittels Bluetooth 5.3 hergestellt. Es gibt Unterstützung für Multi-Point-Verbindungen, sodass man die WF-1000XM5 mit mehreren Endgeräten gleichzeitig paaren kann. Die Earbuds sind nach IPX4 zertifiziert, sollen also Schweiß und Spritzwasser problemlos widerstehen können. Die Bedienung erfolgt wie immer über die Touch-Bereiche auf dem Gehäuse und die Sony Connect App.Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit der Sony WF-1000XM5 ANC-Kopfhörer liegen uns noch nicht vor.