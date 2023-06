Jede Menge Platz: Startup will Solarpanels zwischen Gleisen platzieren

Solarenergie ist längst weit verbreitet und steuert einen wichtigen Teil unserer Energieversorgung bei. Dabei stellt sich aber immer wieder die Frage: wohin damit? Ein Schweizer Startup liefert eine mögliche Antwort: Auf ungenutzten Platz, und zwar zwischen den Schienen.

Animation zeigt, wie Sun-Ways die Solarpanels verlegen will

Standard-Panels und Automatisierung

Zusammenfassung Solarenergie auf Schienen: Unternehmen Sun-Ways will ungenutzten Platz zwischen den Schienen nutzen.

Standardgröße der Solarpaneele vereinfacht Beschaffung.

Automatisierter Prozess für Verlegung der Einheiten.

Pilotprojekt in Neuchâtel: 60 Paneele auf 40 m Bahnstrecke.

Potenzial in der Schweiz für 1 Gigawatt jährlich, genug für 750.000 Haushalte.

Panels müssen aber erst beweisen, dass sie externen Einflüssen wie Trümmern widerstehen können.

Das Schienenmetz ist in Deutschland und vielen anderen Ländern viele Tausende Kilometer lang und dieser Platz ist - sieht man von den Zügen selbst ab - ungenützt. Geht man von einer gerundeten Spurweite von 1,4 Metern aus, dann könnte man grob gerechnet pro Kilometer 1400 Quadratmeter an Platz gewinnen und nutzen.Ein Unternehmen namens Sun-Ways hat sich auch das Wie einfallen lassen, nämlich die Installation von Solarpanels. Wie Techspot berichtet, sind die Schweizer jedoch nicht die ersten, die diese Idee hatten, in Großbritannien gibt es vergleichbare Experimente. Dennoch unterscheidet sich die Lösung von Sun-Ways davon, und zwar gleich auf zweifache Weise.Denn die Schweizer verwenden im Gegensatz zu ihren Konkurrenten Panels in Standardgröße, das macht deren Beschaffung wesentlich einfacher. Der zweite und vielleicht wichtigere Grund ist, dass Sun-Ways den Prozess des Verlegens der Solareinheiten vollständig automatisiert hat. Dabei ein legt ein speziell gebauter bzw. modifizierter Zug die Platten auf den Gleisen ab, das bedeutet, dass menschliche Arbeiter dies nicht von Hand tun müssen.Von einem Praxiseinsatz ist das Vorhaben bisher aber noch recht weit entfernt: Denn in diesem Sommer soll ein Pilotprojekt durchgeführt bzw. fertiggestellt werden, das gut 500.000 Euro kostet. Sun-Ways wird einen fürs erste umgebauten regulären Zug benutzen, um 60 Solarpaneele auf einer rund 40 Meter langen Bahnstrecke in der Nähe von Neuchâtel anzubringen.Der auf diese Weise gewonnen Strom soll zunächst lokale Haushalte versorgen. Laut Baptiste Danichert, dem Co-Gründer von Sun-Ways könnte man mit Solarpaneelen auf den rund 5000 Bahn-Kilometern der Schweiz jährlich bis zu ein Gigawatt generieren, das wäre genug, um etwa 750.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Ob das gelingen kann, bleibt fraglich, denn die Panels müssten in diesem Fall zahlreichen externen Einflüssen wie Trümmer von Zug und Gleisbett widerstehen.