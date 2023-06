Elektro-Kreuzfahrtschiff will mit "Solarsegeln" Branche revolutionieren

Kreuzfahrtschiffe gelten als die größten Klimasünder unter den heutigen Transportmitteln und das wird für diese Tourismusbranche auch immer mehr zum Problem. Das wissen auch die Reedereien und arbeiten bereits an nachhaltigen Schiffen - unter anderem mit Solarlösungen

Lange Zeit kämpften Kreuzfahrtschiffe mit dem Problem, dass derartige Urlaubsreisen als Vergnügen für Senioren galten. Man reagierte mit dem Bau "schwimmender Städte", die man auch als regelrechte Vergnügungsparks bezeichnen kann. Es gelang auch durchaus auf diese Weise, seine Zielgruppe und Kundschaft zu verjüngen.Das Problem dabei: Je größer die Schiffe wurden, desto schlechter wurde deren Energiebilanz. Das führt nun dazu, dass vor allem junge Menschen, die sich Sorgen um das Klima machen, den Kreuzfahrtschiffen wieder den Rücken zukehren und sich auch bei deren Eltern herumspricht, dass diese Art des Urlaubs eine wahre Klimasünde ist.Die Branche will und muss erneut reagieren, und zwar mit klimafreundlichen Schiffen. Konkret hat die norwegische Reederei Hurtigruten Pläne für das erste emissionsfreie Schiff enthüllt. Dieses besitzt einen Elektroantrieb und will die dafür benötigte Energie auch zum Teil selbst generieren.Wie Electrek berichtet, stehen im Mittelpunkt des "Sea Zero"-Konzeptes drei riesige Solarsegel, die ein- und ausgefahren werden können. Diese sollen nicht nur über Solarpanels Energie gewinnen, sondern auch den Wind zur Fortbewegung anzapfen. Diese autonomen Hightech-Segel wurden speziell in Bezug auf Aerodynamik entworfen und haben in 50 Metern Höhe "Flügel", die dort zusätzlich Strömungen nutzen sollen. Die drei Segel werden 1500 Quadratmeter an Solarzellen mit einer Gesamtwindfläche von 750 Quadratmetern umfassen.Das für 2030 geplante Schiff wird dabei auf 60-MWh-Batteriepacks setzen. Diese werden einerseits in den Häfen geladen, andererseits über die Solarpanels gespeist. Ein witziges Detail hat sich Hurtigruten dabei einfallen lassen, nämlich eine Ladestandanzeige auf der Seite des Schiffes.Das elektrische, solarbetriebene Kreuzfahrtschiff ist rund 135 Meter lang und kann 500 Passagiere in 270 Kabinen aufnehmen. Das Schiff soll vor allem im Sommer im Norden unterwegs sein, weil die Mitternachtssonne eine 24 Stunden lange Solarversorgung ermöglicht.