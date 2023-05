Zwei Wärmepumpen von MAN werden bald 27.000 Haushalte heizen

Kleine Wärmepumpen für das Beheizen von Einfamilienhäusern sind seit Monaten in aller Munde. Das deutsche Unternehmen MAN Energy Solutions (MAN ES) liefert hingegen derzeit Systeme aus, mit denen sich zehntausende Haushalte mit einem Mal versorgen lassen.

Viele Großprojekte in Arbeit

In Helsinki laufen Ausschreibungen für ein Wärmepumpen-System mit 500 MW Heizleistung.

"Die Nachfrage nach Fernwärme explodiert", erklärte MAN-Manager Raymond Decorvet gegenüber der BBC . Für solche Bedarfe kann der Hersteller Großsysteme liefern - aktuell wurden zwei von ihnen Hafenstadt Esbjerg in Dänemark installiert. Dort laufen die Geräte allerdings nicht auf voller Leistung, sondern produzieren 90 Grad Celsius heißes Wasser für das Fernwärmesystem der Stadt, mit dem 27.000 Haushalte versorgt werden.Im Maximum kann die Wärmepumpe Temperaturen von 150 Grad erreichen, wobei sie mit einer Gesamtheizleistung von 48 Megawatt (MW) liefern kann. Oder um es anschaulicher zu machen: Angenommen, es geht darum, 2,5 Millionen Liter Wasser in einem olympischen Schwimmbecken von 20 Grad auf den Siedepunkt zu bringen. "Wir können das in weniger als vier Stunden machen", so Decorvet. "Oder wir könnten das Ganze in etwa 11 Stunden einfrieren."Die neue Anlage in Dänemark bezieht eine vergleichsweise geringe Menge an Wärme aus dem Meerwasser der Nordsee. Als Kühlmittel dient dabei CO2, mit dem die Kompressoren die Energie dann in Richtung des Heizkreises des Fernwärmesystems pumpen. Versorgt wird die Anlage dabei im Wesentlichen mit Strom aus Windkraft.Die Wärmepumpen, die MAN jetzt in Dänemark installiert, sind dabei noch nicht einmal eine einmalige Spitzenleistung. Auch viele andere Betreiber städtischer Fernwärmenetze steigen auf entsprechende Technologien um - in Wien und Hamburg nutzt man dabei beispielsweise die Wärme von geklärten Abwässern. Und die finnische Hauptstadt Helsinki will sogar ein Wärmepumpen-System mit einer Heizleistung von 500 Megawatt aufbauen, für das aktuell Ausschreibungen laufen.